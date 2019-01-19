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20 Январь, 2019


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Компания костромадомстрой

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в: Новости компаний
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Заказать строительные работы домов, бань, отделку, возведение фундамента, разработка проектов можно в специализированной компании «Костромадомстрой».

Компания Костромадомстрой работает в строительным сегменте более 20 лет. За это время было реализовано несколько тысяч сооружений и разработаны тысячи проектов. Компания предлагает широкий спектр услуг, предусматривающий строительство домов под ключ с использованием продукции собственного производства. Все работы выполняются профессиональными специалистами обладающими многолетним опытом.

Брусовые дома от компании «Костромадомстрой»

Заинтересованные лица могут заказать комплекс услуг по возведению брусовых домов из экологически чистых материалов. Клиентам гарантируется индивидуальный подход, профессиональное выполнение работы в сжатые сроки и доступные цены. Возведение брусовых домов обладает следующими преимуществами:

  • невысокая цена;
  • сжатые сроки строительства. Клиент может получить готовое сооружение в течение одной-двух недель;
  • использование в процессе строительства экологически чистых материалов;
  • высокие эксплуатационные, шумо- и теплоизоляционные параметры древесины;
  • эстетическая привлекательность сооружений.

Клиенты могут заказать строительство дома из бруса по индивидуальному или типовому проекту. На сайте компании можно ознакомиться с готовыми проектами домов из бруса разной площади. В каталоге доступны одно- и двухэтажные дома. Также предусмотрено возведение зданий по проекту заказчика.

Компания оказывает полный комплекс услуг:

  • разработку проекта;
  • возведение фундамента и сооружения;
  • монтаж окон, дверей, кровли;
  • установку инженерных коммуникаций;
  • отделочные работы.

Одним из ключевых преимуществ сотрудничества с компанией «Костромадом строй» является наличие собственного производства. Все материалы, используемые для возведения брусовых домов, изготавливаются непосредственно на предприятии. Благодаря этому потенциальным клиентам удается существенно сэкономить на приобретении стройматериалов.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с фотогалереей домов из бруса. Непосредственно на странице https://kostromadomstroy.ru/photo/ представлены фото строительных работ на разных этапах. В соответствующих разделах сайта представлены текстовые и видео отзывы. В разделе «цены» клиенты смогут ознакомиться с предварительной стоимостью брусовых домов, бань в зависимости от количества перегородок и площади. Подробную информацию можно получить непосредственно на сайте строительной компании.

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