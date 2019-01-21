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21 Январь, 2019


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ИЗОБУД предлагает поставку сэндвич-панели для строительства логистических центров

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в: Новости компаний
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Логистические комплексы предназначены для хранения и обработки различных категорий грузов. При их проектировании и строительстве особое внимание уделяется обеспечению условий сохранности товаров, погрузки, сортировки и легкости перемещения грузов.

При проектировании и строительстве очень важны сроки и стоимость строительства. Применение сэндвич-панелей значительно сокращает сроки строительства и снижает затраты по вводу логистических центров, складских комплексов в эксплуатацию.

Особенности проектирования и строительства с применением сэндвич-панелей

При реализации проекта строительства функционального и эффективного логистического центра определить его формат по следующим факторам:

  • ассортимент товаров;
  • температура и влажностные режимы внутри помещений;
  • способами погрузки и разгрузки;
  • необходимостью наличия вспомогательных помещений для хранения и переработки грузов.

Организация внутреннего пространства помещений для хранения и обработки грузов осуществляется в соответствии с разработанным проектом и параметрами перемещаемых товаров. Помещения должны соответствовать требованиям строительных норм, СанПиН и нормам огнестойкости.

Преимущества применения сэндвич-панелей:

  • Скорость монтажа конструкций. Данный фактор является определяющим при строительстве логистических комплексов, складов, ангаров.
  • Долговечность эксплуатации здания. Надёжность сооружений обеспечивается в соответствии с расчетом максимально допустимой нагрузки и благодаря качественному соединению стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Полимерное покрытие и цинковый слой защищают наружную металлическую облицовку от негативных воздействий климата и способствуют длительной эксплуатации здания.
  • Снижение затрат на строительство и эксплуатацию. При использовании сэндвич-панелей в строительстве складских и логистических комплексов не требует массивного фундамента и привлечения тяжелой техники. Существенно сокращаются затраты при транспортировке и монтаже материалов. Энергоэффективные сэндвич-панели для стен и кровли позволяют снизить затраты на отопление, обеспечивая необходимую температуру внутри помещения.
  • Эстетичный внешний вид фасада здания. Большое разнообразие цветовых решений позволяет подобрать вариант быстровозводимого здания в соответствии с архитектурными особенностями и концепцией дизайна, фирменным стилем компании-заказчика.
  • Универсальность и высокое качество. Строительство логистических комплексов из сэндвич-панелей возможно при любых климатических и погодных условиях.
  • Пожарная безопасность. Стеновые и кровельные сэндвич-панели из минеральной ваты на основе базальтового волокна относятся к группе негорючих материалов и обеспечивают надежную защиту здания.

Компания «ИЗОБУД» производит и предлагает для поставки большой ассортимент стеновых и кровельных сэндвич-панелей, энергоэффективных фасадных панелей и плит теплоизоляционных ПИР для строительства и реконструкции зданий промышленного и гражданского назначения.

Компания использует передовой опыт в организации производства, используя высококачественные материалы российских и европейских производителей. Продукция «ИЗОБУД» сертифицирована и прошла испытания не только в аккредитованных лабораториях , но и испытана временем в составе логистических комплексов, складских центов в регионах России, Украины, Беларуси, Средней Азии, странах ЕС.

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