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21 Январь, 2019


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Резиновое покрытие для детских площадок

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в: Новости компаний
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Детская площадка одно из частых и излюбленных мест посещения для малышей. При этом родители хотят, чтобы на площадках было не только интересно, но чисто и безопасно. Это натолкнуло специалистов компании «Резком» на поиск современных решений по правильному обустройству мест для детских игр.

Одно из них – покрытие для детских площадок, изготовленное на основе экологически безопасной резины. Оно позволяет детям играть, бегать, сидеть и даже ползать по игровой зоне без вреда для здоровья.

покрытие для детских площадок

Преимущества резинового покрытия

Первое, на что обратили внимание сотрудники «Резком» – это комфорт и безопасность малышей. Поэтому для производства покрытия была выбрана резиновая крошка. Этот материал не оказывает негативного влияния на окружающую среду, он прочный, а значит долговечный.

Несмотря на название, резина не крошится, поэтому малыши не смогут опробовать на вкус частицы нового настила. Падение на каучуковый пол не травмоопасно. Резина не содержит абразивов, поэтому ссадины и царапины детям тоже не страшны.

Эксплуатация резинового покрытия

Для обустройства игрового места можно выбрать рулонный материал, бесшовный или в виде плитки. Его устанавливают в помещении или на улице. Разные расцветки резины позволяют удовлетворить фантазии и предпочтения малышей. Материал не выгорает на солнце, поэтому изначальные яркие оттенки сохраняются длительное время.

В зависимости от места установки, будь то площадка на даче, в загородном доме, или зона для игры в магазинах, подбирают подходящий для правильного монтажа тип резиновой крошки.

Резиновый настил можно регулярно мыть. Сильный напор воды быстро смывает скопившуюся грязь. Нередко такое покрытие используют для физических упражнений. В спортивных залах настил обеспечивает дополнительную безопасность юным спортсменам.

Резиновый настил соответствует требованиям:

  • экологичности,
  • безопасности,
  • ГОСТов по производству мягких покрытий с ударопоглощающим эффектом.

Он комфортен для игры в любое время и в любую погоду. Резина быстро нагревается и создает мягкий теплый пол. Зимой она не промерзает, не покрывается льдом. При сильных морозах покрытие может стать немного тверже, чем в теплое время года.
Во время дождя настил не скользит и не пачкает малышей. При монтаже на улице специалисты монтируют настил под небольшим уклоном, чтобы избытки влаги не задерживались на резиновой поверхности. На площадке не образуются лужи, поэтому играть можно в подвижные игры с мячом и т. д.

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