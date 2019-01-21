Промышленный альпинизм: когда без него не обойтись

Для людей, живущих в высотных домах, промышленные альпинисты – нередкие гости. Когда дом уже достроили, его обслуживание ложиться на плечи этих специалистов. Иногда высотные работы требуются провести в срочном порядке. Например, когда нужно убрать сломавшуюся водосточную трубу, очистить крышу от огромных сосулек.

В других случаях альпинистов нанимают для осуществления продолжительных работ по монтажу, демонтажу, покраске фасадов и т.д. Нередко услуги профессионалов требуются на промышленных объектах.

Разновидности деятельности промышленных альпинистов

Сферы, где используется промальп, сегодня весьма разнообразны. Поэтому для людей этой специальности устанавливают высокие требования. По сути, они должны быть мастерами-универсалами. Уметь качественно провести ремонтные работы, почистить, покрасить фасад, при необходимости установить кондиционеры, огромные баннеры и наружную рекламу.

Помимо прочего, промышленные альпинисты предлагают услуги по мойке фасадов, стеклянных конструкций, удалению грибка, плесени и т. д. В их компетенции находится ремонт или демонтаж кровли, сварочные работы на высоте, обработка металлических конструкций антикоррозионными составами.

Альпинистов обучают в компании, после чего они сдают экзамены в специальных центрах. Только специалисты, успешно сдавшие экзамен и получившие разрешение на работу, могут приступать к выполнению своих основных обязанностей. Обязательным условием приема на работу является прохождение медкомиссии, подробное изучение техники безопасности.

Снаряжение сотрудников

Чаще всего альпинистам приходится работать на высоте, в пространстве без опоры. Для этих целей специалисты используют альпинистское снаряжение: веревку, крепежи, страховочные устройства, стропы и т. д.

Хотя промышленный альпинизм – и небезопасное занятие, но в большинстве случаев доступное и выгодное. Высотные специалисты могут работать в труднодоступных местах. Не требуется привозить и устанавливать дополнительное оборудование, строительные леса, люльки и т.д. За счет этого значительно экономится время и стоимость работ.

Иногда установить платформенные конструкции не получается из-за технических характеристик. В данном случае услуги альпинистов становятся единственно возможными.

Посмотреть примеры работ промышленных альпинистов, узнать больше об этой профессии, можно на сайте https://www.aris66.ru.