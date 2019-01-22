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23 Январь, 2019


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Монтаж водяного теплого пола

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в: Новости компаний
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Сегодня многие владельцы частных домов и загородных дач задумываются об альтернативных или добавочных видах отопления. Это позволяет существенно экономить средства, а в некоторых случаях даже становится отдельным автономным способом обогрева помещения.

Одним из таких вариантов является водный теплый пол. Технология зарекомендовала себя в различных типах климата. Подогрев воздуха от пола способствует равномерному повышению температуры в помещении. Теплые воздушные массы поднимаются вверх, поэтому человеку комфортно. В то же время холода снизу от пола, как при обычном типе отопления нет, что особенно важно для семей с детьми и пожилыми людьми.

Монтаж водяного теплого пола – сложная технология, и выполнять ее самостоятельно, ориентируясь на видеоролики в сети интернет, не стоит. Неправильная организация утепления приведет к резкому снижению эффективности, а ошибки в подсоединении или расчеты подачи воды могут вызвать пробои, что чревато затоплением, повреждением пола и даже коротким замыканием.

Как и любой другой вид теплых полов, водяной имеет свои технические требования. Как правило, он прокладывается в высоких помещениях. Следует быть готовыми к тому, что тёплый пол может съесть 10-20 см высоты. Очень тщательно нужно исследовать теплопотери. Если они более 100 Вт на квадратный метр, то в полу перед запуском теплого пола задуматься об утеплении, в противном случае всё будет уходить наружу.

Водный вариант имеет значительный вес, учитывая необходимость стяжки из песка и цемента, поэтому основания пола должны быть готовы к такому весу. Идеально, если стяжка строго параллельна горизонту, именно от этого зависит скорость и эффективность циркуляции теплоносителя по трубам. Шаг укладки, рисунок контура, диаметр трубы и прочие вещи подбираются исходя из конкретных особенностей.

Делать водяной теплый пол следует во время капитального ремонта. Безотказный срок конструкции достаточно длительный, поэтому заказчика не будут беспокоить проблемы с обслуживание системы.

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