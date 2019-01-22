Использование натурального камня в интерьере

Камень в декоре использовали ещё в древности, с тех времен, когда человек научился обрабатывать его и предавать природному материалу форму. Древние римляне и турки создавали из натурального камня бани, а скульпторы путем многолетней кропотливой работы делали произведения искусства.

С тех пор человек открывал новые виды и расцветки камня, а инструменты по его обработке совершенствовались. Сегодня этот природный материал используется в жилом доме для различных нужд. Значительный спектр изделий из натурального камня можно заказать на сайте bkl-stone.ru . Особенно хозяйки оценят столешницу для кухонной мебели и стола. Натуральный камень не впитывает воду, поэтому в отличие от МДФ и ламинированного ДСП ему не страшно, если мелкие брызги будут попадать на стыки мойки и столешницы. Материал позволяет обходиться вообще без швов или делать их незаметными глазу. Таким образом из натурального камня можно выполнить столешницу любой формы и размера, что очень удобно, если человек заказывает кухню по индивидуальным размерам.

Дополнить современные технологичные окна таким же качественным подоконником — это задача не из легких. Как правило, фирмы предлагают пластиковые модели, их шершавая поверхность легко вбирает грязь, а не очень прочная структура может быть повреждена когтями домашней кошки или случайным падением цветка в горшке. Кроме того, изделие легко меняет цвет от света, зачастую покрываясь пятнами. Подоконник из натурального камня практически вечный, идеально отполированная поверхность толерантна к пыли, падению предметов и воздействию солнечных лучей.

Оригинальная мозаика из натурального камня или панно эффектно дополнят интерьер каждого современного дома или квартиры. Очень интересно смотрятся камины, вокруг которых выложен камень. Это далеко не все дизайнерские изыски, которые можно реализовать в квартире. Возможности для частного дома значительно шире. Из натурального камня можно создать лестницы, сделать бордюр для клумбы или внешние ступени.