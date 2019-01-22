Столешницы для кухни из ДСП

Как часто хозяйки сталкиваются с проблемой, когда недавно была приобретена новая кухня, а столешница уже практически потеряла свой эстетичный вид. Кто-то поставил на неё горячую кастрюлю, у кого-то с сушилки натекла вода, кто-то мыл печку и случайно разбрызгал химический состав. Во всех этих случаях придётся или смириться с нетоварным видом, или заменить столешницу.

Именно в пользу второго варианта говорят специалисты фирмы «Мастер Групп», их рекомендации можно почитать на сайте http://www.zamena-stoleshnicy.ru/stoleshnitsy-dlya-kukhni-iz-dsp/ . ДСП — это древесно-стружечная плита, которая получается путем прессования отдельных элементов, а затем покрывается специальным водоотталкивающим составом. Первые современные кухни, в которых была использована такая столешница, действительно недолго радовали своих обладателей. Но современные технологии позволяют сделать ЛДСП долговечным и качественным.

Материал не боится кратковременного воздействия температуры до 230 градусов, не впитывает грязь и жир, хорошо противостоит воздействию бытовой химии и отличается отменной износостойкостью. Если ваша столешница не обладает этими технологичным и характеристиками, то в любой момент ее можно заменить, подобрав подходящую расцветку. Единственное, что потребуется знать специалистам из фирмы, которая занимается изготовлением и установкой новых столешниц, это точные размеры вашей кухни. Замеры не следует делать самостоятельно, лучше пригласить мастера. Так удастся избежать мелких неточностей. Ламинированная плита — это легкий в обработке материал, поэтому идеально точно можно вырезать в нём отверстия под встроенную плиту или мойку любого размера.

Монтаж новой столешницы не занимает много времени, готовое изделие будет размещено в течение нескольких часов. Для тех, кто делает ремонт и обдумывает замену кухни, специалисты рекомендуют рассмотреть вариант обновление столешницы. Ее можно подобрать в тон основному дизайну. Если на кухне доминируют холодные оттенки, то можно взять в столешницу, стилизованную под натуральный камень. Когда в интерьере помещения присутствуют тёплые тона, то идеальным выбором будет столешница бежевого или коричневого цветов, с природным орнаментом или однотонная. Невысокие цены на ламинированные столешницы позволяют освежить мебель без существенных затрат.