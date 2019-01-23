Идеальная шуба — это не только комфорт и тепло, это фешенебельный элемент имиджа. Меховые изделия эффектно украсит каждую современную леди.

Чтобы шуба долго радовала качеством и фасоном, ее нужно правильно подобрать. Вопрос, какой должна быть современная шуба, стоит адресовать специалистам в области производства и продажи меховых изделий. Мультибрендовый онлайн-бутик «Шикарные меха» не только представляет актуальные в текущее время модели шуб, но и отвечает на все вопросы потенциальных покупателей здесь .

Первое, с чем необходимо разобраться, это решить для себя, какой длины нужна шуба. Укороченная модель эффектно смотрится с офисными и коктейльными платьями. Она слегка закрывает талию, поэтому приобретать такую шубу стоит только в том случае, когда перемещение на общественном транспорте или ожидание такси на улице в повседневном расписание исключены.

Очень практичным является полушубок почти до колена. Как правило, он выполняется в приталенном крое и эффектно подчеркивает женскую фигуру. Такие модели снабжаются капюшоном или воротником-стойкой.

Длинные шубы в пол сегодня большая редкость. Этому есть и практичное обоснования, ведь в них крайне неудобно ходить. Наиболее длинные модели прикрывают колено, такой фасон рекомендуется женщинам в возрасте.

Для пошива используется около 30 различных видов меха. Они существенно отличаются ценой и внешним видом. Кролик или нутрия — бюджетное решение для тех, кто хотел бы иметь зимой фешенебельный верхнюю одежду. Эффектно смотрится мех куницы, хотя он уступает в качестве соболю, на которой очень похож визуально. Наиболее ходовые модели выполняются из норки.

Длина меха может быть полноценной, средней или стриженной. Цвет изделия также немаловажный. Светлым леди подойдут любые оттенки, кроме бежевого. А вот шатенкам и брюнеткам идут белые и цветные шубы. К темной или черной модели стоит подобрать броские аксессуары, подходящие по стилю. Очень важно, что такое дорогое по цене изделия как шуба, можно приобрести в рассрочку.