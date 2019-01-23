Необходимость качественного выполнения кровли дома

Строительство частного дома – процесс длительный и затратный. Предусмотреть необходимо все от надежного фундамента до вытяжной вентиляции. Особенно важной является кровля крыши. Помимо того, что она является лицом жилого объекта, также она служит надежной защитой от морозов, осадков, палящего солнца. Надежность выполненной кровли – это залог длительной эксплуатации жилого строения без протечек и похолодания внутри.

Проблемы некачественной кровли

Качественно выполненная кровля под ключ избавит от большого количества возникающих проблем. Среди них часто встречаются следующие:

проникновение холода. Это возникает из-за не соблюдения технологии укладки и сооружения основы. Влечет сильное увеличение расходов на отопление, промерзание стен, возникновение сквозняков;

изменение внешнего вида. Современные материалы адаптированы к условиям загородного использования. Кровельные покрытия износоустойчивы в отношении ультрафиолета, воды, снега, механического воздействия. О современных кровельных материалах и их особенностях также интересно написано здесь;

протекание осадков внутрь жилища. Это возникает из-за не качественной выкладки подложки и не следования технологии укладки основного кровельного материала. Влечет влажность в доме, появление плесени, протекание внутрь воды, что может вызвать порчу имущества: отделочных материалов, мебели, электроприборов.

Как выбрать материал

На строительных рынках предлагается огромнейший ассортимент материалов для кровли крыши. Каждый из них имеет особенности и подбирается индивидуально. Среди самых распространенных покрытий являются следующие:

битумная черепица;

сайдинг;

композитная черепица;

металлочерепица;

профилированный лист и другие.

К преимуществам битумной черепицы относят: привлекательность, гибкость, антикоррозионная устойчивость, шумоизоляционные свойства, долговечность. О материале дополнительно читайте тут. Сайдинг отличается бюджетной стоимостью, но совсем не устойчив к механическим воздействиям, поэтому потребуется следить, чтобы рядом не было веток деревьев. Металлочерепица – также довольно бюджетна, долговечна, эстетична и практична. Лист из металла прогревается в жару и в доме может быть жарко.

При наличии определенных навыков и инструмента крышу можно покрыть самостоятельно. Но если их нет, велика вероятность столкнуться с проблемами при эксплуатации.