Для защиты от солнца и эстетического вида в офисных помещениях не используются шторы. Как правило, эту функцию выполняют жалюзи.

Широкий выбор моделей и дизайна позволяет найти те, что идеально впишутся в интерьер. Жалюзи для офиса выполняются из различных материалов и бывают разной формы. В просторных в помещениях можно установить вертикальные жалюзи до подоконника или до уровня пола. Для маленьких комнат лучше использовать горизонтальные модели, они визуально не складывают пространства.

В последнее время в моду вошли тканевые ролеты. Их можно сделать прямо под размер окон, расцветку и фактуру подобрать из представленного каталога. Шторы плиссе эффектно дополняют уютные рабочие помещения. Они привносят спокойствие и подчеркивают идеальный порядок.

Для предотвращения взлома окон извне применяются защитные роллеты. Их поднимают на время работы офиса вручную или автоматически. Вариантов оформления офисных окон много, поэтому бывает сложно отдать предпочтение чему-то одному.

Иногда можно услышать мнение, что жалюзи устарели, однако, даже в престижных торговых центрах в Европе и Америке они активно используются. Причина этому проста: симпатичное решение обладает надежным механизмом, а за ламелями легко ухаживать.

Свои плюсы есть и у тканевых ролет. Это особая изюминка в стиле каждого рабочего помещения сохраняет оригинальность дизайна. Интересно, что жалюзи на окна сегодня можно создать не только по своим размерам, но и с соответствующим рисунком. Для строгого офиса, конечно, есть смысл придерживаться однотонный светлый гаммы, а вот для креативной команды специалистов подойдут яркие расцветки и броские рисунки.

Когда встает вопрос, где заказать офисные жалюзи. Стоит посоветовать обращаться в фирмы, где есть все виды моделей. Специалисты внимательно подойдут каждому индивидуальному заказу и порекомендует именно то, что отлично впишется в дизайн помещения заказчика.