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24 Январь, 2019


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Кран балка опорная

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в: Новости компаний
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Грузоподьемное оборудование сегодня используется практически во всех отраслях производства. Предприятия приобретают наиболее эффективные механизмы для решения своих технических задач.

Одним из интересных видов кранов для подъема и транспортировки грузов является кран балка опорная. Он позволяет эффективно использовать всю рабочую ширину, вдоль которой он установлен. Наиболее оправдана установка таких кранов в рабочих циклах, где погрузка и разгрузка производятся со средней интенсивностью.

На сайте http://simkran.ru/produkciya/kran-balka-opornaya/ предложено типовое техническое исполнения этого вида оборудования. Кран позволяет эксплуатацию в широком диапазоне температур. Все рабочие агрегаты эффективно и безопасно работают от -20С до +40С. Рабочие характеристики стандартны и также подобраны с учетом необходимости решения различных задач. Так кран балка опорная может использоваться для подьема грузов от 1 до 16 тонн, при этом пролет крана составит 28.5 метров. Рабочая высота – от 0 до 50 метров. Кран управляется с уровня земли.

По желанию заказчика оборудование комплектуется дополнительными функциональными опциями. Это могут быть режимы плавного запуска, возможности управления радиосигналом, дополнительный тормоз, изменение скорости транспортировки груза и другие.

Несмотря на высокое качество изготовления, в некоторых случаях заказчик хотел бы видеть мотор-редукторы зарубежного производства, эта возможность также предусмотрена при оформлении заявки на приобретение крана.

«Симбирский крановый завод» создает краны балки с эффективной конструкцией, которая снижает общий вес оборудования. Качественный контроль и широта производства позволяют минимизировать затраты, в итоге чего продукция для заказчика выходит по умеренной стоимости.

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