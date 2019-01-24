Центр перепланировок

Нередко внутреннее пространство жилого или офисного помещения и его владельца не слишком функционально. В этом случае использовать его более эффективно помогает перепланировка. Чтобы она не превратилась на длительную головную боль и невозможность провести сделку с этой недвижимостью, заранее нужно учесть ряд моментов. Ведь перепланировать можно далеко не все.

Первое — это проект. Его нужно разработать еще задолго до того, как будут вноситься фактические изменения или подаваться документы на получение разрешительной справки. Лучше обратиться в фирмы, которые занимаются узакониванием перепланировок. Самостоятельно неопытному человеку решить этот вопрос тоже можно, но уйдет много времени, затраченного на правки, значительное число переделок и всевозможных согласований, а ошибка может привести к отказу. Обосновано обращение к профессионалам.

Весь процесс работы строится по следующим этапом. Заказчик ставит техническое задание, а разработчика выясняет, можно ли сделать такую перепланировку. Если планируемые изменения соответствуют стандарту, то создается проект, который нужно будет утвердить в ряде инстанций. После согласия заказчика документ проходит поэтапно согласование и результатом цикла станет получение разрешения на проведение строительных работ. После фактического изменения расположения внутренних стен оформляется акт ввода в эксплуатацию.

Как и каждая услуга, подготовка, согласование и проведение перепланировки зависит от сложности работ. Чтобы сразу представление о том, какую сумму выльется физическая реорганизация пространства, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Он даст приблизительную стоимость услуги. Также можно на позвонить специалистам фирму и пригласить менеджера для проведения расчетов на месте (если расчет по документам сразу не представляется возможным). Прозрачность и быстрота услуги сокращает время до того момента, когда заказчик полноценно сможет пользоваться удобным жилым или офисным помещением.