Виды заградительной сетки

В ряде случаев необходимо недорогое, но эффективное ограждение. Иногда требуется ограничить территорию частного участка или территорию для выгула сельскохозяйственных животных, создать клетки для прогулок птицы или пушных зверей или обозначить территорию детского дошкольного или школьного учреждения, где вообще запрещено использование непрозрачных материалов.

Во всех этих случаях удачным приобретением будет заградительная сетка, виды которые отличаются друг от друга как оформлением, так используемым для создания материалом. Широкий ассортимент моделей представлен на сайте https://sitka.com.ua/ru/.

Одним из самых простых и недорогих вариантов является сетка просечно-вытяжная. Все ячейки в свернутом состоянии складываются, а само изделия можно растянуть между точками крепления на всю ширину. Удобством такой модели является относительная дешевизна и возможность сформировать размер огражденного участка натяжением сетки.

Сетка-рабица выполнена в похожем стиле, но у нее ширина плетения и высота самого изделия немного больше. Для более серьезной нагрузки нужна сварная или плетеная плотная сетка. Она реализуется в рулонах. Её можно использовать как для создания для животных, как и для ограждения небольших пространств для их выгула.

В линейке Заграда предложены различные варианты моделей. Легкими сетками удобно ограничить территорию выпаса. Плюсом такой модели является быстрый демонтаж и перенесение на другое место при необходимости. Секционные системы Заграда и ворота представляют собой плотную сетку с прямоугольными ячейками, вдоль которой можно запустить зелёные насаждения. Особенности оформления верхнего края предотвращают несанкционированное преодоление сетчатого забора.