Рулевая рейка автомобиля представляет собой зубчатую передачу. Она обеспечивает соединение между тягами, наконечниками и колёсами транспортного средства.

В современных системах используется конструкция, оборудована насосом и распределителем с гидравлической жидкостью. В конструкции предусмотрено оптимальное передаточное число, упрощающее и ускоряющие управление транспортным средством. Если движение автомобиля осуществляется по прямой, то дозирующий клапан не включаются в работу. Поэтому отсутствует давление на рулевую рейку. Если возникает необходимость выполнить поворот, то в систему подается гидравлическая жидкость, равномерно распределяющаяся по рейке.

Рейки MSG

Среди миллионов автовладельцев широкое распространение получили рулевые рейки авто MSG, выпускаемые итальянским концерном. Предприятие имеет производственные подразделения в Европе и Азии. в Украине торговая марка реализует свою продукцию с 2006 года. Вся продукция отличается качественным исполнениеми соответствием международным стандартам. В процессе производства используются качественные материалы, высокоточное оборудование и современные технологии. Рулевые рейки MSG проходят многоуровневое тестирование и заводские испытания. Поэтому многие украинские автовладельцы отдают предпочтение именно этому бренду.

Причины выхода из строя рулевой рейки

Основными причинами износа является плохое состояние дорожного покрытия. Если автовладелец демонстрирует агрессивный стиль езды и не любит притормаживать перед ямами, то рулевая рейка достаточно быстро выйдет из строя. Основным признаком неисправности является стук, а также подтекание. Периодически автовладельцу необходимо проверять состояние пыльника.

Обычно из строя выходят ползунок и шток. Также нередко наблюдается повреждение уплотнителей. Чтобы продлить срок эксплуатации рулевой рейкирекомендуется своевременно менять гидравлическую жидкость. Также водителям не стоит останавливать транспортное средство с вывернутыми колесами, особенно в зимнее время года.

Рекомендуется устанавливать качественные рулевые рейки надежных производителей. К их числу принадлежит компания MSG. Необходимо отметить, что итальянский бренд выпускает широкую линейку продукции, в том числе, элементы для тормозной системы, ремонтные комплекты, редукторы и насосы. На всю продукцию предоставляется гарантия до 20000 км пробега. На странице steering.com.ua нужно получить подробную информацию о рулевых рейках MSG, а также других деталях итальянского производителя.