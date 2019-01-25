Владельцы собственного гаража, огороженного участка или какой-либо территории задумываются о приобретении автоматических ворот.

Установка гаражных ворот в Нью Йорке , Москве или Калькутте проводится с учетом климатических особенностей и грунта, кроме того, нужно обеспечить их качественной автоматикой.Ведь преимуществ у таких систем довольно много, стоит назвать только удобство использования. Нет надобности покидать авто, для открытия или закрытия ворот, достаточно нажать кнопку на дистанционном пульте или даже на смартфоне. Кроме того, конструкция с таким типом управления считается наиболее безопасной, защищенной и надежной. Как правило, автоматикой снабжаются ворота с удобным и простым типом открывания, который не требует большого пространства, то есть это откатные или подъемно-поворотные. Однако, проводить техническое обслуживание автоматических ворот самостоятельно практически невозможно. Чтобы ворота функционировали всегда в правильном режиме следует регулярно проводить сервисное обслуживание. Только так можно длительное время наслаждаться надежностью и выносливостью системы, а также не волноваться, что в один момент она выйдет из строя.

Мы выполняем ремонт ворот и их гарантийное и послегарантийное обслуживание. Во время первой консультации наш специалист уточнит следующие моменты:

•какой тип ворот установлен у пользователя (откатные, распашные, секционные, рольворота и так далее);

•производитель автоматики и заградительной конструкции;

•особенности поломки, описание имеющихся проблем, например, наличие постороннего шума, которого не было ранее, торможение при закрытии или открытии и прочие неприятности.

Только зная всю необходимую информацию, можно правильно подобрать технологии и методы ремонта. Кроме того, мастер выяснит у клиента какое время и день недели оптимален для проведения диагностики и выполнения ремонтных процедур. {Обслуживание ворот} требует от специалиста большого опыта и наличие современного оборудования, чтобы все требуемые мероприятия можно было провести на месте. Однако, в некоторых случаях может понадобится снятие заградительной системы и отправка ее в мастерскую, к этому также стоит быть готовым. Обязательный пункт в работе ремонтной компании – это гарантия на выполняемые операции, а также на заменяемые детали.

Многие компании предлагают расширенный список услуг, в частности, исправление таких проблем, как износ роликов, пружин, электропривода, обрыв троса с барабана, повреждение направляющих, загрязнение замкового механизма, перекос створок и так далее. Стоит отметить, что ремонт выполняется не только воротных систем, но и шлагбаумов. {Обслуживание шлагбаумов} и ремонтные процедуры по восстановлению функционирования воротных систем в обязательном порядке должны проводиться с соблюдением технических стандартов, только в этом случае можно быть уверенным, что каждый заказ будет выполнен качественно.