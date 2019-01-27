Ремонт офисных помещений провести значительно тяжелее, чем реконструкцию жилых. В дополнение ко всем общим требованиям, в случае рабочего помещения необходимо не только уложиться в срок, но и продумать внутреннюю оптимизацию пространства так, чтобы красота и функциональность сохранились на долгое время.



Ремонт офисов под ключ условно можно разделить на три категории. В первом случае мастера освежают имеющийся дизайн, возможно, нужно будет переклеить обои и внести некоторые другие несложные изменения. В легкий ремонт могут включаться задачи поменять или добавить в комнате электроточки. Как правило, для среднего помещения срок ремонта составляет около 1 недели.

Капитальный ремонт включает гораздо больший объем работ. Чаще всего такое планируется при въезде в новое помещение, которое находится в собственности юридического лица или его учредителей. При капитальном ремонте удаляются пол до чернового, а штукатурка до стен. Одна из задач капитального ремонта – это полная замена старой проводки на современную. Обязательно меняются окна и источники отопления. В среднем срок такого ремонта 3-5 недель. Важную роль имеет и скорость высыхания материалов. Ориентировочный прайс на услугу составить сложно, но, учитывая объем задач и включая материалы, капитальный ремонт обойдется не менее 4000 руб за квадратный метр.

Если хочется нечто особенное, статусное помещение, то если смысл заказывать дизайнерский ремонт. Он начинается с проекта, который будет составлен полностью под заказчика с учетом всех его индивидуальных требований. Он проводится для того, чтобы подчеркнуть, интерьер. Как правило, для дизайнерского ремонта используется классический стиль, современный или хай-тек. Эти три направления оформления офиса пользуются наибольшей популярностью.