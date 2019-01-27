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28 Январь, 2019


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Как видеоконтент продвигает товары и услуги

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в: Новости компаний
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Реалии современного маркетинга таковы, что для того чтобы выделиться среди конкурентов, необходимо активно продвигать свои товары и услуги. Посты в социальных сетях и фотографии — это практически вчерашний день.

Специалисты, изучающие поведение пользователей в интернете, ответственно говорят, что сегодня с задачей максимального привлечения пользователей в состоянии справиться только видеоконтент. Именно его активно смотрят и роликами хорошо делятся. Наиболее интересные сюжеты могут достигать несколько десятков тысяч просмотров за считанные дни.

Снять хорошее видео, по мнению профессионалов студии контента https://www.kontent.spb.ru , легко только в том случае, если это очень удачно подвернувшийся сюжет или качественная продуманная съёмка.

Если речь идёт по рекламе, пусть даже скрытой, товаров и услуг, то уповать на оригинальность сюжета, имея в руках только камеру смартфона, как минимум неразумно. Гораздо правильнее продумать, что хотелось бы донести до своих клиентов, а потом совместно с профессионалами реализовать эту идею.

Многие замечали, что видеоролики на каналах фирм отличаются плохим монтажом или вообще используются без озвучки. Это неправильный путь для тех, кто хочет донести своих потенциальных клиентов не только то, что может сделать фирма, но и как именно. Если идёт съёмка процесса ремонта, то есть смысл дополнить видеоряд комментариями в виде краткой истории. Звук накладывается не во время съемки ролика, поэтому с материалом придётся поработать.

Специалисты склоняются к мнению, что при совсем ограниченном рекламном бюджете лучше вообще отказаться от видеоконтента, чем выдавать его слабым и некачественным. Многие задаются вопросом, неужели фото и текстовый контент совершенно неэффективны? Конечно же, нет, у них есть своя роль. Полностью отказываться от такого вида продвижения нет смысла, но и сегодняшние реалии таковы, что основной акцент на этом лучше не делать.

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