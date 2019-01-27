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28 Январь, 2019


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Натяжные потолки: преимущества

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в: Новости компаний
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Идеальные стены и потолок – это непременная составляющая результата ремонта жилого или офисного помещения. Но, к сожалению, добиться идеальных углов при строительстве не всегда удается.

Неровные стены и потолки в доме — самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы квартир и домов, во время ремонта. Особенно это касается вторичного жилья.

Приходится самостоятельно выравнивать волнистые стены. А так хочется, чтобы квартира была уютная и красивая. Поэтому в большинстве случаев, без выравнивания поверхностей не обойтись.

Выравнивание стен производится различными методами, и не важно, будет ли поверхность окрашена, шпаклевана или будет наклеена керамическая плитка. Зачастую стены выравнивают специальной шпаклевкой или гипсокартоном.

Таким же методом выравнивают и потолки, но процедура эта довольно сложная, учитывая горизонтальное положение поверхности. Сегодня чаще всего используют новые методы выравнивания потолка — установку натяжного потолка. Сегодня одинаково популярны натяжные потолки в Одинцово в новостройках и в элитном жилье в центре столицы. Если учесть, что здания со временем дают осадку, то такой гибкий потолок не будет поврежден трещинами и не поменяет свою форму.

В случае затопления потолка, соседями сверху, натяжные потолки отлично защитят помещение от проникновения влаги. Натяжной потолок способен выдерживать до ста литров воды. Поверхность идеально ровная, а мягкий податливый формированию материал потолка позволяет реализовать все возможные дизайнерские идеи. Кроме того, быстро и легко устанавливается, квалифицированными мастерами. Можно выбрать потолок любой фактуры и цвета, сделать одно или много — уровневый потолок, и нисколько не препятствует монтажу светового оборудования.

Среди всех современных строительных технологий, в области отделки интерьера, натяжной потолок, благодаря своей эластичности и практичности, выходит на первое место. По сравнению с другими методами отделки потолка, гибкий потолок элегантно скрывает неровности поверхности, не утяжеляет конструкцию, и в общем интерьере смотрится великолепно.

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