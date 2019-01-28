Системы телеметрического контроля параметров работы счетчиков и другого измерительного оборудования

Телеметрические системы используют для создания эффективного механизма контроля параметров работы промышленных узлов и бытовых газовых счетчиков. В основе – модуль телеметрии, который относится к серии ББТ. В случае обнаружения отклонений в работе счетчика, он проинформирует пользователя. Поставщик предлагает системы телеметрии, которые адаптированы к различным эксплуатационным условиям. В зависимости от технического задания, которое подготовил клиент, исполнитель представит телеметрические модули с различными опциями. Речь идет о зарядке от солнечной энергии, о наличии встроенного ИБП, наличия возможности подключения аналогового датчика или охранной сигнализации и так далее.

Механизм системы контроля построен на основе несколько опций. Помимо стандартного web-интерфейса, разработчик предлагает современное приложение. Его устанавливают на мобильные устройства, которые работают под управлением операционной системы iOS и Android. Меню разработано таким образом, чтобы пользователь имел возможность быстро перейти к нужному разделу. Второе преимущество – возможность контролировать работу гаджетов одновременно с нескольких устройств. Вся система телеметрического контроля построена на основе операционной системы Linux. Это значит, что конечный потребитель избавлен от необходимости дополнительно оплачивать программное обеспечение. Достоинства системы выглядят следующим образом:

автономность – блок ББТ обладает способностью работать автономно, а передача данных будет проведена 1 раз в календарный месяц;

совместимость – телеметрическую систему контроля без проблем интегрируют в уже существующие механизмы учета;

универсальность – используемое программное обеспечение поставляют с открытым кодом;

стабильная работа – на сервер данные будут переданы в режиме реального времени;

доступная стоимость установки и эксплуатации оборудования;

возможность контролировать правильность оплаты потребленного ресурса.

Отечественное оборудование прошло сертификационные испытания. На основании полученных результатов Федеральное агентство по Метрологии выдало соответствующий документ. Многофункциональный модуль телеметрии для счетчика позволяет оптимизировать затраты на эксплуатацию жилого фонда. Речь идет о новостройках и о модернизации уже возведенных домов. При относительно небольших первоначальных затратах, эксплуатирующая организация получает ощутимый результат. Программа внедрения систем телеметрии нашла поддержку со стороны Федеральных органов власти.