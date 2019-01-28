Материалы всп

Качество железнодорожной перевозки напрямую зависит от используемых материалов. Рельсовые соединения разрабатываются согласно государственному ГОСТу. Скорость движения, передача давления обеспечивается отдельными элементами. Комплекс конструкции обозначается аббревиатурой ВСП.

Верхние строение пути предусматривает соединение рельсов, шпал металлическими креплениями. Болты и накладки обеспечивают герметичность отдельных рельсовых полотен. Стыки укладываются методом сварки, склеивания, скручивания.

Для снижения нагрузки и распределения между опорами применяются подкладки. Противоугоны исключают схождение транспорта с железнодорожной линии во время движения. Скобы устанавливаются у основания рельсы, фиксируясь в центе шпалы. Два главных элемента объединяются стержнем (путевым шурупом).

Направление движения регулируется пересечениями, стрелочными устройствами. Правильный монтаж материалы ВСП позволяет делать разворот на 180 градусов, гарантирует безопасное и быстрое передвижение. Материалы, выполненные из качественного сырья износостойкие, сокращают частоту ремонтных работ. Рационально подобранное ВСП необходимо для работы скоростных поездов.

Основные категории ВСП

Железнодорожный механизм разделяется на ведущие, вспомогательные детали. К основным относятся:

1. Шпалы, брусья изготавливаются из дерева или железобетона. Монтируются на мосту, участке стрелочной регулировки. Количество, плотность укладки шпал (эпюра) определяется специалистом.

2. Рельсы производятся из стали. Представляют собой отрезки метала (прокаты), непосредственно соприкасающиеся с колесами поезда, подъемного механизма, трамвая. Взаимодействие с локомотивом регулируется распределением давления, надежным сцеплением. Движение задает электрический ток, рельсовые нити задают действие согласно физической тяги.

Не менее ответственно нужно подходить к выбору комплектации механического устройства. Накладки, подкладки являются ключевыми элементами промежуточных и центральных стыков, предотвращают расхождение колеи. Использование качественных креплений поможет исключить корректировку брусьев в месте уклона транспортной линии. Пружинные скобы эффективное средство предотвращения схождения локомотива. Распределителем железнодорожной ветки служит стрелочный перевод, съезд, пересечение реек, установленных на брусьях.