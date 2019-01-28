Шкафы-купе на заказ

Современный подход к производству мебели позволяет создать уникальный интерьер и увеличить свободное пространство. Многофункциональные изделия, изготовленные с учетом предварительных замеров, предпочтений клиента позволяют экономить время, деньги.

Оптимизация расположения предметов личного пользования гарантирует комфорт, делает комнату рациональней. Ассортимент шкафов – купе включает широкую область применения: прихожая, спальня, гостиная, детская комната, офис. Дизайнерские решения исключат потребность делать перепланировку, ремонт помещения.

Точная дата и место воплощение экономичного проекта ученными не установлена. Мнение исследователей расходятся в пользу Италии, Японии. Объединяет теории выявление основной цели — удобство ограниченной площади. Модификацию шкафа – купе начали американские производители, дополнив двери бесшумными колесиками.

Преимущества и выбор шкафа -купе

Раздвижные конструкции являются полноценной мебелью для малогабаритных, объемных комнат. Использование качественных материалов предупредит смещение роликов, деформацию, порчу покрытия.

Выбрать доступно модели с дополнительными полками для обуви, косметики, бижутерии. Стеклянные двери зрительно увеличивают пространство. Применение в квартире – студии направленно на зонирование. По внешним, функциональным признакам различаю несколько видов изделия:

1. Модели с двумя, тремя, четырьмя дверями отличаются габаритами, вместительностью соответственно порядка расположения. Для крупных шкафов понадобиться больше пространства, но занятое место можно компенсировать зеркальным расширением, светлым напылением ЛДПС.

2. Угловые конструкции освобождают цент стены. Для детской правильно выбирать радиальный тип, закругленной формы со встроенными светильниками.

3. Встроенный шкаф – купе отличный вариант для замены кладовой на стильную гардеробную.

Коллекция фасадов qp-kupe.ru дает жизнь самым неординарным дизайнерским решениям, распространено задействование: кожи, ЛДПС, нанесение фото и пескоструйной графики, декоративного стекла. Добавит вместительности заказ специальных приспособлений: брючниц, корзин, выдвижных вешалок, держателей, миниатюрных ящиков.

Заказывать изделие с заданными параметрами лучше в узкоспециализированной фирме, производящей корпусную мебель. Специалисты установят регулируемые ножки, решив проблему неровного пола. Встроенные полкодержатели, высокого качества, обеспечат долгую службу каждого отсека шкафа – купе.