На что стоит обратить внимание при выборе угловой кухни

Сегодня все чаще в современных дизайнах можно встретить угловые кухни. Это очень удобно, особенно для тех, кто любит готовить, ведь все элементы расположены недалеко друг от друга. Если у вас небольшая по площади комната, угловая кухня может освободить довольно много пространства, визуально расширив ваше помещение.

На сегодняшний день существует огромное количество фирм, предлагающих приобрести различные виды данной мебели, но самым оптимальным вариантом будет приобретение кухни на заказ в спб от производителя. Таким образом, кухня будет изготовлена с учетом необходимых размеров и предпочтений. Если у вас небольшая площадь, вы можете заказать маленькую кухню, которую сделают по вашим индивидуальным требованиям.

Рекомендации по обустройству угловых кухонь

Перед тем как заказывать угловую кухню, необходимо решить, как будут располагаться все элементы. Вам нужно точно знать, куда вы планируете поставить холодильник, плиту, духовку, а возможно, и посудомоечную машину. Данные элементы должны образовывать треугольник. К примеру, холодильник может располагаться в одной стороне кухни, плита в другой, а мойка может находиться в углу между данными элементами. Таким образом, получается рабочий треугольник. В результате все кухонные приспособления находятся у вас под рукой. Производитель должен знать, как будут располагаться все элементы. С учетом этого он изготовит кухонный гарнитур. Современные кухни недорого угловые можно приобрести сразу же у производителя, вследствие чего вы можете хорошо сэкономить.

Обращайте внимание на тумбы и ящики. Они должны вместительными, с большим количеством полочек. Таким образом, можно разгрузить кухонное пространство.

Материалы и цветовая гамма угловых кухонь

Если вы решили полностью заменить свой старый кухонный гарнитур новым, то не стоит экономить на материале. Помните, что дешевые изделия быстро приходят в негодность. Если вас интересует качественная угловая кухня недорого купить в спб ее можно только у производителя. Он предложит выгодные условия сотрудничества. Обратите свое внимание на то, что кухня, изготовленная из дерева, будет стоить дороже. Поэтому лучшим вариантом будет мебель, выполненная из ламинированного или окрашенного МДФ. Кухня, изготовленная из данного материала, будет иметь привлекательный внешний вид и прослужит вам не один год. Самым дешевым материалом является пластик. Однако это токсичный материал и может навредить здоровью человека.

Если вы хотите визуально увеличить пространство кухни, то лучше всего подойдут светлые оттенки. Черный цвет придаст вашей кухне контрастность. Если вы хотите получить более спокойную атмосферу, выбирайте зеленые оттенки.