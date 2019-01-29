Аренда туалетных кабин: особенности и возможности актуальной услуги

Мобильные туалетные кабины – уже привычный элемент городской инфраструктуры. Особенно актуальным их использование становится в период культурно-массовых мероприятий. Эксплуатация кабин в этом случае гарантирует высокую прибыль. Получить ее можно и не прибегая к покупке дорогостоящего оснащения. В компании «Чистый город» на выгодных условиях необходимое число туалетных кабин можно взять в аренду на любой срок.

Туалетные кабины в аренду – возможные варианты

Арендуемые туалетные модули по своим параметрам должны соответствовать не только ожидаемому потоку посетителей, но и уровню мероприятия. Поэтому напрокат можно взять конструкции следующих модификаций:

МТК «Стандарт»;

TOI-FRESH;

Первый вариант – стандартные кабины, сочетающие в себе весь необходимый функционал и приемлемую стоимость. Серия TOI-FRESH отличается модернизированным дизайном и приятным цветовым исполнением. Для безопасной, комфортной эксплуатации таких кабин производителем предусмотрен целый ряд опций. Конструкции подходят для длительного использования, например, на территории строительных площадок. Пройдя по ссылке https://www.cleancit.ru/, можно ознакомиться с условиями аренды туалетных кабин из любой категории.

Как обеспечить бесперебойную эксплуатацию туалетных модулей

Выгодные условия аренды туалетных кабин – это лишь начальный этап успешной коммерческой деятельности. Обеспечение стабильного дохода невозможно без регулярного и грамотного технического обслуживания конструкций. Его кратность определяется уровнем посещаемости модулей, сезонностью.

Обслуживание туалетных кабин подразумевает выполнение всего комплекса мероприятий, ориентированных на поддержание их полноценной работоспособности, соответствия всем санитарно-гигиеническим нормам. Компания «Чистый город» располагает необходимым техническим оснащением для качественного обслуживания модулей, их разморозки в холодный сезон. Проводимый комплекс работ включает в себя мойку, заливку в бак дезодорирующих концентратов, заправку бумаги, уборку мусора. Кратность сервиса определяется для каждого из арендаторов компании в индивидуальном порядке. Практика показывает, что реже одного раза в неделю техническое обслуживание проводить не стоит. Длительные перерывы приводят к ухудшению эксплуатационных показателей кабин, снижают эстетику их использования для посетителей.