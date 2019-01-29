Демонтаж металлических конструкций – особенное направление в строительстве

К сфере строительства стоит относить не только возведение зданий из разнообразных строительных материалов, но и демонтаж. Это направление тоже относится к компетенции высококвалифицированных специалистов. Преимущественным направлением в демонтаже строительных конструкций является разборка и снесение металлических сооружений, подробности о котором можно узнать на сайте http://msk-demontazh.ru/.

Осуществляться демонтаж может как конструкции в целом, так и ее определенной части. Отметим, что под металлоконструкциями следует понимать не только такие виды, как торговые павильоны, беседки, дома, но и мосты, ангары, склады, производственные строения и т.д.

Почему демонтаж металлоконструкций стоит доверить специалистам

Ответ на данный вопрос достаточно логичный. Если производить непрофессиональную разборку, то вся конструкция в процессе может обрушиться, чем повлечет за собой травмы. Более того, чтобы правильно провести демонтаж металлоконструкций, необходимы специальные инструменты и оборудование. Еще одним важным фактором является то, что для демонтажа, как и для возведения, требуется наличие специального проекта, согласно которому будут осуществляться работы.

Какие услуги предлагают специалисты

Прежде всего, стоит отметить, что демонтажем металлоконструкций занимаются специализированные компании. Они предлагают полный комплекс услуг.

Компании осуществляют разборку:

сооружения и зданий (начиная от гаражей и заканчивая масштабными цехами производственных площадей);

металлических вышек, в том числе выше 60-ти метров;

демонтаж башенных кранов (вид крана может быть любым);

спецтехники;

оборудования (станки, вентиляционное оборудование, лифты, кабели и т.д.).

При этом специалисты производят не только демонтаж, но и вывоз металлолома и разобранных конструкций.

Сколько стоит услуга

Стоимость услуги демонтажа не может быть названа окончательно по телефону. Как минимум специалист:

должен увидеть объект;

оценить масштабы работы;

понять, какое оборудование, техника и инструменты будут задействованы;

определить, сколько рабочей силы необходимо привлечь;

определить, из какого металла конструкция;

оценить необходимость дополнительных работ;

понять, необходим полный демонтаж конструкции или частичный с перепланировкой и т.д.

Если вы заинтересованы в получении услуг высокого качества, выбирайте специалистов с большим опытом работы.