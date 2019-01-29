Водоэмульсионная краска: особенности

Основной составляющей водоэмульсионной краски является водная суспензия. Также в состав входят специальные наполнители, добавки и другие полимерные частицы, обеспечивающие эффективную эксплуатацию.

После того как лакокрасочный материал наносится на поверхность происходит испарение воды. В свою очередь,наполнители и пигменты обеспечивают создание прочной пленки, обладающей устойчивостью к влаге. Ознакомиться с каталогом водоэмульсионных красок можно здесь, на портале специализированного интернет-магазина.

Виды водоэмульсионных красок: технические характеристики

Сфера использования рассматриваемых материалов достаточно обширная и определяется техническими параметрами. В некоторых случаях используют силиконовые и силикатные краски. Также применяются акриловые, латексные и поливинилацетатные составы. Независимо от классификации, все вещества содержат воду и полимерные элементы. В зависимости от технических характеристик отличается время высыхания, вес вязкость, срок годности. При этом все полимерные составы обладают одинаковыми параметрами:

экологичность;

отсутствие неприятного запаха;

быстрое высыхание.

В соответствии с государственными стандартами можно выделить несколько основных характеристик водоэмульсионных составов. Так, рассматриваемые вещества высыхают в течение одного часа. Наносить составы рекомендуется при комнатной температуре. Водоэмульсионные краски рассчитанный в среднем на 5 циклов морозостойкости.

Используют преимущественно для окрашивания фасадов зданий, потолков и стеновых поверхностей.

Для нанесения красок можно использовать распылители и обычные кисти. Необходимо подчеркнуть, что ключевым параметрам рассматриваемого состава является вязкость. Именно от этого параметра зависит способ нанесения: краскопультом или кистью.

Некоторые виды красок используют исключительно для внутренних работ, например, поливинилацетатные составы. Основным элементом вещества является клей. Поэтому такие краски наносят на фанеру, картон, другие деревянные поверхности. Характерной особенностью поливинилацетатного состава является невысокая цена. Высокими эксплуатационными характеристиками отличается краска ВЭАК, которую можно использовать для внутренних и фасадных работ. Вещество имеет высокую плотность и небольшой расход. Одним из наиболее популярных веществ является акриловая водоэмульсионная краска, предназначенная для нанесения на стены и потолки. Материал идеально подходит для покрытия кирпича, оргалита бетона и других материалов.