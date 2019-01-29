Появление более современных материалов с очень интересными свойствами позволило заменить традиционные материалы, используемые для изготовления всевозможных предметов. Не стали исключением и двери, устанавливаемые в различных частях помещений.

Для дверей традиционным материалом было дерево, как самый доступный и легко поддающийся обработке материал. Но у деревянной двери есть целый ряд недостатков, которые обусловлены свойствами самого дерева, например, его зависимость от окружающей влажности и недолговечность. Вместо дерева для изготовления дверей стал использоваться поливинилхлорид. Этот полимер обладает очень полезными свойствами, что делает двери из пластика самым лучшим вариантом для установки.

• Поливинилхлорид совершенно невосприимчив к влаге. Влага не может проникнуть в структуру полимера, поэтому он не напитывается ею. Даже длительное воздействие не способно повредить полимер или послужить причиной изменения его свойств. Влагостойкость стала одним из самых главных достоинств дверей из полимера.

• При аккуратном обращении двери из поливинилхлорида смогут проработать гораздо дольше, чем из дерева.

• Благодаря высокой инертности полимера к окружающей среде, включая перепады температуры, воздействие солнечных прямых лучей, воздействие низких и высоких температур, эксплуатационные характеристики пластиковых дверей практически не изменяются со временем.

• Пластиковые двери обеспечивают высокие теплоизоляционные характеристики. Это достигается благодаря изначальными свойствами самого полимера, который обладает невысокой теплопроводностью, и использованием специальной структуры рам. Они выполнены не сплошными, а с воздушными камерами. Наличие воздушных камер позволяет ещё больше уменьшить теплопроводность дверей. Такая дверь хорошо держит холод зимой и высокую температуру летом.

• Изоляционный свойства дверей увеличиваются благодаря использованию стеклопакетов. Их многослойная конструкция хорошо справляется с теплоизоляцией, а также обладает отличными звукоизолирующими свойствами.

• За пластиковыми дверьми очень просто ухаживать. Они не нуждаются в ежегодной подкраске или обработке специализированными веществами для защиты от влаги или вредителей.

Использование дверей из ПВХ позволяет сэкономить собственные средства и время, которые в противном случае потребовались бы на ремонт и эксплуатацию.