Стоит ли ставить пластиковые окна

Современные металлопластиковые конструкции позволяют жильцам всегда находиться в тепле и уюте. Но к выбору металлопластиковых окон необходимо подходить индивидуально.

Относительно недавно на рынке появились современные металлопластиковые конструкции DELIGHT-Design. Особенностью таких систем являются инновационные технические решения, позволяющие улучшить теплоизоляционные параметры, прочность, защиту от шума и пустить в дом на 10% больше света. Кроме того, ноу-хау позволяет импровизировать, создавая светопрозрачные элементы в зависимости от требований заказчика. Современные окна можно создать в любом стиле, оснастив их декоративными элементами и рельефностью. Со стоимостью пластиковых окон Rehau Delight можно ознакомиться на странице https://www.plastok.ru/. В целом, все оконные профили обеспечивает высокий уровень звуко и теплоизоляции. Они идеально пропускают свет и рассчитаны на продолжительную эксплуатацию. Тем не менее, все окна представлены в разном ценовом сегменте. Итак, что влияет на цену?

Немецкие окна Rehau

В бюджетном исполнении представлены конструкции Rehau Blitz (Euro). В них используется трехкамерный профиль толщиной 60 мм. Энергосберегающий стеклопакет толщиной 32 мм состоит из четырёх стёкол. Толщина армирования составляет 1,5 мм. Уплотнение обеспечивают два контура. В соответствии с информацией, заявленной производителем, теплоизоляция составляет 0,63 м2°С/Вт.

В более дорогостоящим сегменте представлены ПВХ-профили REHAU Brillant-Design. Такие окна обеспечивают повышенный уровень шумо- и теплоизоляции. В них устанавливается 5 или 6 камер. Толщина стеклопакета составляет 40 мм, армирование — 1,5 мм. В отличие от бюджетных окон, рассматриваемые конструкции защищены от взлома. Класс безопасности — 3 (DIN V ENV 1627). Такие окна рекомендуется устанавливать в жилых и нежилых помещениях, где предъявляются особые требования к звукоизоляции.

В сегменте Премиум представлены светопрозрачные конструкции Rehau Geneo-Design, отличающиеся уникальной системой профилей. Для изготовления металлопластика используются инновационный материал RAU-FIPRO®, обладающий повышенным уровнем прочности. Благодаря использованию инновационного материала в системе не применяются армирующие элементы, а общий вес конструкции снижен на 40%. 6-камерная конструкция с толщиной стеклопакета 44 мм обеспечивает максимальный уровень тепло и звукоизоляции. При этом цена металлопластиковых окон Rehau Geneo-Design в три раза выше, чем бюджетных Rehau Blitz (Euro).