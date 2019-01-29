Напольная плитка, как в прочности, так и в износостойкости на порядок выше, чем у ламината или линолеума. Однако подбирая плитку, следует помнить о некоторых важных нюансах. Тонкости при выборе напольной плитки следует принять во внимание еще до того, как выбран основной дизайн помещений, где она будет укладываться.

Нельзя выбирать керамику, имеющую гладкую поверхность во влажные помещения. В ванную комнату, например, лучше постелить матовую с рельефной поверхностью. На входе в жилище тоже нельзя укладывать гладкую плитку, чтобы ни вы, ни ваши гости не поскользнулись. Сегодня созданы модели, которые на ощупь имеют слегка шероховатую поверхность, но при попадании влаги обладают противоскользящим эффектом.

Еще один момент – это цвет. Так на одноцветной плитке хорошо заметна даже незначительная грязь, а если рисунок с абстрацией или легкими разводами, то плитка всегда выглядит аккуратно и чисто.

На сайте http://keromag.ru/napolnaya-plitka предложены различные модели напольной плитки, а специалисты проконсультируют и дадут рекомендации по ее выбору. При выборе плитки в кухню следует обратить внимание на коэффициент устойчивости к воздействию на нее химических веществ. Существует специальный класс плитки с градацией АА. Поверхность такого стройматериала, не вступает ни в какие химические реакции с любыми элементами. У разных производителей продукция имеет разный уровень прочности, и как следствие отличающиеся характеристики. Фирмы изготовители очень часто пишут рекомендации, где лучше использовать их продукцию.

Купить качественную керамическую плитку – это значит обеспечить себя натуральностью, безопасностью и эксклюзивностью. Магазин располагают качественными товарами, которые могут доставить прямо вам домой. Довольно качественное обслуживание и умеренные цены оставят вас довольными в выборе.