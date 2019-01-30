Плодородная земля от компании «Стройгамма»

Этот вид вид грунта отличается рядом положительных качеств и широко используется в растениеводстве самого разного назначения. Он может потребоваться службам городского благоустройства, агропромышленным комплексам, студиям ландшафтного дизайна и садоводам любителям. Это земля плодородная, которая подготавливается специальным образом и может иметь различный состав.

Разновидности питательных смесей

В зависимости от потребностей и финансовых возможностей, покупатели делают свой выбор между:

плодородным чернозёмом, просеянным и обогащённым различными органическими удобрениями и неорганическими смесями;

смесью местного грунта с различными полезными добавками;

торфогрунтом.

Последний вид представляет собой смесь, состоящую на 30% из торфа, 50% чернозёма и 20% песка. Она вполне успешно используется в растениеводстве, поскольку песок делает землю более влагопроницаемой и способствует постоянному доступу кислорода. Состав смеси можно корректировать, к примеру, добавить в неё различные удобрения, имеющие природное и неприродное происхождение. Приобретать рекомендуется грунт нейтральной кислотности, который подойдёт для выращивания большей части растений.

Кому и зачем это нужно?

Довольно часто потребность в таких смесях возникает в силу необходимости облагораживания приусадебного участка, который расположен возле недавно возведённого дома или коттеджа. Это объясняется тем, что участок застройки выбирается на базе других критериев, в число которых крайне редко входят ещё и результаты анализа почвы. Поэтому решением проблемы становится приобретение плодородной земли или смесей в специализированных фирмах. Лучше всего обращаться в ту, что может организовать комплексную поставку материалов, нужных для изменения особенностей придомовой зоны. В идеале — взять на себя ещё и вывоз строительного мусора, а так же предоставить аренду спецтехники.

Как выбрать изготовителя и поставщика?

Одной из таких является компания «Стройгамма», которая не первый год оказывает услуги по снабжению предприятий и частных лиц не только плодородным грунтом, но и песком, щебнем и другими материалами. Потребители могут приобрести грунтовые смеси и разные типы земли, торфогрунт и навоз. Объём заказа может не превышать 5 кубометров, что очень хорошо для обустройства небольших территорий. Обслуживаются все районы Санкт-Петербурга, а заказ доставляется до места транспортом компании. Грунтовая смесь может быть составлена по индивидуальному заказу, с учётом уникальных требований. Так, если нужна не кислая почва, то специалисты компании добавят в неё доломитовую муку или гашеную известь. Компания гарантирует отсутствие в грунте личинок вредителей, его рыхлость и наличие гумуса. В правдивости этих доводов уже убедились сотни клиентов. Очередь за вами!