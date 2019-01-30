Подключение к электросетям в Челябинске и области, компания ООО «АЛТ» специализируется на вопросах подключения электроэнергии при новом строительстве, смене собственника обьекта и увеличении мощности при необходимости.

Рассмотрим три пункта отдельно:

1. Необходимость заключения договора электроснабжения, когда на объекте отсутствует электроэнрегия и нет документов каких либо по «электричеству».

Отдельностоящее здание — прежде всего необходимо узнать номер ТП (транформаторной подстанции), близлежайшей, увидеть на ней номер телефона и позвонить в компанию которой принадлежит эта ТП, далее оставить заявку на подключение к электросетям, сообщаем что по закону до 150кВт получить не составляет большого труда, но требует терпения

Подаем заявку на технологическое присоединение, в течении 15 дней сетевая организация подготавливает ТУ (технические условия) в котором перечисленны технические мероприятия которые необходимо выполнить как заявителю, так и сетевой организации для подключения к электросетям.

Обращаем Ваше внимание что срок выполнения мероприятий сетевой организации составляет от 6 месяцев до 1 года, и чаще всего срок проведения мероприятий максимальный!

Технологическое присоединение через опосредованное соединение (если у Вас нежилое помещение в МКД), при этом появляется промежуточная организация — управляющая компания или ТСН (ТСЖ бывшее), так как щитовая по сути стоит на балансе ЖЭКа, а мы присоединяемся к этому оборудованию. В этом случае следует направить заявку в УК (управляющую компанию), чтобы получить согласшение об опорсованном присоединении к электрическим сетям. Дальше с документами обращаемся в электросетевую организацию.

2. Смена собственника обьекта

Когда совершается смена собственника (или арендатора) обьекта, договор электроснабжения заключается заного, для того чтобы перезаключить такой договор Вам необходимо подтвердить имеющуюся мощность обьекта !!! Это немаловажно, при смене собственника часто что такие документы попросту теряются и процедуру заключения договора электроснабжения приходится проводить заново. Поэтому всегда при покупке требуйте от собственника действущие договоры со всеми приложениями!!! Где будет указана максимальная мощность обьекта. В редких случаях при утере документов их можно восстановить в ахриве сетевой и ресурсоснабжающей организациях.

3 Увеличения мощности электроэнергии

Ситуация схожа с новым строительством, так как для увеличения мощности необходимо выполнять мероприятия по прокладке новых кабельных линий и установке новых коммутационных устройств.

Компания ООО «АЛТ» занимается всеми этами «Под ключ» по подключения электричества, работаем по всей России, решаем спорные вопросы и сложные ситуации. сбавляем цену до 90% от первоначальной стоимости! Есть реальный кейсы снижения цены с 290 000 рублей до 25 000.

В стоимость услуг входит:

Составление однолинейной схемы обьекта — до 150кВт

Составление проекта ВРУ и сетей — от 15 и до 150 кВт

Проведение испытание ЭТЛ (электротехнической лабораторией)

Обращайтесь, будем рады сотрудничеству!

С уважением к Вам и Вашему бизнесу

генеральный директор ООО «АЛТ» Плеханов Георгий Юрьевич





