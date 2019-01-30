Ванна или душевая кабина: на каком варианте остановить свой выбор

При оформлении ванной комнаты у нас часто возникает вопрос относительно того, что выбрать – ванную или душевую кабинку. Хотя современный рынок может предложить варианты, которые совмещают душевую и ванную в одном приборе. Наличие обеих изделий в ванной комнате – это еще лучше. В этом случае каждый может выбрать, что ему хочется – понежиться в ванной или принять быстро душ и ощутить на себе множество струек воды, которые создают массажный эффект. Однако чаще всего мы ограничены бюджетными возможностями и размерами ванной комнаты. По этой причине приходится все же выбрать один вариант. Это дилемма может длиться долго, поэтому мы решили произвести сравнение этих двух изделий для ванной комнаты, используя определенный набор характеристик.

Предложения от производителей

Перед потребителями возникает сложный выбор в силу разнообразия ванных и душевых кабин, которые предлагают производители. Популярным и востребованным производителем душевых кабин является компания esbano. Она имеет свои отличительные черты и широкий ассортимент. Среди создателей ванн следует отметить Ravak. Этот производитель многие годы отличается превосходной репутацией на рынке. Почему мы отмечаем именно этих производителей? Качество их продукции отменное. В каталогах товаров можно найти подходящие варианты как для любителей расслабиться в ванне, так и желающих быстро освежиться в душе.

Критерии сравнения

Давайте перейдем к сравнению. Точно можно сказать, что эти сантехнические изделия имеют свои недостатки и преимущества. Среди основных характеристик выделим габариты, расход воды и бытовой химии, действие на организм, уровень травматизма, особенности ухода и установки, цена и другие. Если исходить из габаритов изделия, то ванна занимает много места, а душевая кабинка дает возможность экономить пространство и установить другие предметы в ванной комнате. Выигрывает душевая и в расходе воды и бытовой химии, поскольку позволяет значительно экономить их. Они оказывают разное воздействие на организм человека, а именно, если душ бодрит, то ванна способна успокоить и расслабить. Также существуют противопоказания к процедурам определенного типа. Чаще всего это принятие ванн. Как показывает практика, вероятность поскользнуться и упасть в ванной гораздо больше, чем в душевой. Это нивелируется массой других преимуществ.

Что касается ухода, то здесь предпочтительнее ванна ravak, поскольку из акрила отлично удаляется грязь. Площадь, которая требует мойки и уборки, гораздо меньше, чем в кабинке. В установке пальма первенства за ванной, поскольку она монтируется гораздо легче и проще. Все это отражается на стоимости изделий. Если принимать во внимание соотношение цены и качества, то можно найти сантехнику различной стоимости.