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31 Январь, 2019


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Деревянные окна: почему они сегодня популярны

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в: Новости компаний
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Металлопластиковые окна пришли на смену деревянным, казалось бы, уже безвозвратно. Но сегодня заказы на окна из дерева растут, человечество возвращается к натуральному материалу.

Окна из металлопластика в наше время являются важным атрибутом и неотъемлемой частью жизни. За небольшой период времени они стали пользоваться большой популярностью в кругу потребителя. Главным материалом для изготовления основы окон является искусственный поливинилхлорид.

Первым отличием пластиковых окон служит металлический остов, который встроен в профиль, он и есть основа конструкции окна. Внешняя сторона окна состоит только из пластика. Такой каркас добавляет конструкции больше прочности и устойчивости. Такие свойства окна очень важны для квартир на верхних этажах зданий, где ветровые порывы могут навредить обычному окну. Сейчас металлопластиковые окна обладают большой известностью, доступностью и спросом.

Наличие в окнах из металлопластика синтетического полимера делает металлоконструкцию более устойчивой к воздействиям ржавчины, атмосферным явлениям и увеличивает,таким образом, срок службы. Из-за хорошей пластики ПВХ, есть возможность изготовления окна необходимой формы.
Окно из пластика прекрасно ассоциируется с любым интерьером. Ассортимент продукции содержит окна различной формы (прямоугольная, арочная, круглая), любого цвета и нужных размеров.

Форма и устойчивость к воздействиям внешней среды сделали пластик популярнее дерева. Но современные технологии взяли свое: промышленность научилась выпускать составы, после обработки которыми окна из дерева служат не меньше пластиковых. Современные станки придают деревянной заготовке различные формы, и поэтому окна из дерева могут быть любой конструкции. Посмотрите, какие варианты предлагаются на сайте https://www.wh.ru/ .

Важно, что дерево несет экологичность, отлично дополняет современный интерьер, чудесно вписывается в дизайн дома из бруса и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед пластиком. Именно это все становится причиной того, что синтетика уступает место дереву и заказчики все чаще и чаще просят окна из дерева.

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