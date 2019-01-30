Любой предприниматель, открывающий собственный магазин, знаком с крайне болезненным для каждого из них вопросом: с магазинными кражами. Каждый, кто не считает для себя зазорным стащить что-нибудь с полки, обязательно пытается вынести какой-либо товар, особенно если он маленький и стоит немало. К большому сожалению, чем больше магазин, тем сложнее уследить за каждым покупателем. У магазинов нет возможности поставить у каждого стеллажа сотрудника. Но для таких ситуаций придумали достаточно простое техническое решение.

Таким решением стали антикражные ворота. Принцип работы таких ворот достаточно простой. По своей сути ворота представляют собой электромагнитный колебательный контур, посылающий импульсы определённой частоты. При этом на товар устанавливается специальная метка, этикетка определённой конструкции, которая фиксируется рамкой противокражных ворот. При этом противокражные ворота издают сигнал тревоги, на который реагирует охрана помещения. Наибольшей же эффективности использование антикражных ворот позволяет достичь в сочетании с видеонаблюдением. Применение антикражных ворот даёт возможность решить множество проблем.

• Нет никакой необходимости выделять дополнительных сотрудников для охраны товаров в торговом зале. Чаще всего это оказывается просто бесполезным: невозможно уследить за всеми посетителями на большой площади, особенно если их очень много.

• Этикетки, на которые реагирует рамка антикражных ворот, имеет очень маленький размер. Поэтому её можно незаметно прикрепить к товару или к его упаковке, оставив упаковку неповреждённой. Это позволяет промаркировать даже такие мелкие предметы, как декоративная косметика.

• Этикетки при этом выпускаются самых разных форм и размеров. Это могут быть как объёмные пластиковые стикеры, так и бумажные или фольгированные наклейки. При этом наклейки являются более незаметными и позволяют маркировать практически любую упаковку.

• Благодаря использованию современных технологий удалось достичь высоких показателей в доле фиксации выносимого товара и значительно уменьшить количество ложных срабатываний, например, на мобильные телефоны или наушники.

Использование антикражных ворот позволяет значительно облегчить труд собственных сотрудников, уменьшить количество сотрудников службы безопасности и значительно сократить кражи.