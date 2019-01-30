Для объективного отражения информации в бухгалтерском учёте, сохранности имущества компании, выявлении излишек осуществляется инвентаризация основных средств.

На любом предприятии инвентаризация ОС позволяет своевременно выявить несоответствие между реальными цифрами и данными, образованными в бухгалтерской отчётности. Комплекс мероприятий является достаточно трудоемким, особенно на на крупных предприятиях. Задачами инвентаризация основных средств являются:

обнаружение имущества, непригодного для эксплуатации;

выявление средств, которые не используются предприятием;

сопоставление реальных данных с информацией, отображенных в бухгалтерских отчетах;

выявление излишков;

получение объективных данных об имуществе компании.

Инвентаризацией основных средств занимается комиссия, назначаемая руководством предприятия. Мероприятие проводится по местонахождению имущество предприятия. При этом проверке наличия подлежат:

основные средства, которые находятся в собственности компании;

материальные активы, полученные в аренду у других предприятий;

материальные активы, предоставленные в аренду.

Процедура осуществляется в разрезе ответственных лиц. Перед началом проверки изучается техническая документация, специальные регистры, бухгалтерские данные, технические паспорта, договора аренды, хранение и т.д..

Процедура инвентаризации ОС предусматривает физический осмотр материальных ценностей с обязательной маркировкой. При наличии имущества составляется опись каждого объекта. Далее информация заносится инвентарные карточки и отражается в данных бухгалтерского учета.

Инвентаризационная опись предусматривает присвоение каждому объекту соответствующего номера, указания года выпуска, первоначальной стоимости и ориентировочной суммы износа. Опись объектов, которые предоставлены компанией в аренду, осуществляется отдельно. В инвентарных карточках обязательно указывается информация о движении основных средств.

Если в процессе проведения инвентаризации основных средств представители комиссии находят объекты, не отображенные в данных бухгалтерского учёта, то объекты непременно должны быть внесены в соответствующую опись. Если инвентаризационные объекты непригодны к эксплуатации и восстановлению, то на них также составляется отдельная опись. В документе обязательно указывается информация о причинах выхода из строя. Вся информация, полученная в результате инвентаризации основных средств, передается руководителю предприятия.