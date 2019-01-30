Косметический и капитальный ремонт квартир

Ремонт – обязательный процесс, позволяющий придать жилью новый дизайн, освежить квартиру или офис, сменить обстановку.

Разнообразие квартирных ремонтов – косметический вариант

Известное понятие — косметический ремонт квартир, это не что иное, как возвращение помещению его первозданного вида. В ремонтные работы входят такие виды отделки как перекрашивание стен, замена обойного покрытия, ремонт потолков, а также замена таких элементов отделки как плинтусы, наличники, линолеум и так далее.

Ремонт косметического плана дает возможность хозяевам квартиры непросто изменить стиль дизайна помещений, но и по большому счету обновить весь интерьер в квартире, причем за минимально короткий отрезок времени. В то же время процедура современного косметического ремонта не предполагает, каких-либо сложных работ, к примеру, перепланировку или замены коммуникационных сетей или что-то в этом роде. Еще один плюс в таком виде ремонта, который заключается в том, что он позволяет освободить помещение квартиры, от многих скопившихся ненужных вещей.

Как проводится капитальный ремонт

Капитальный ремонт квартир производится в новостройке или вторичном жилье при покупке. Качество современных материалов позволяет забыть о нем и поддерживать хорошее состояние только косметическим ремонтом много лет.

В его ходе обязательно меняется старая штукатурка, обновляется проводка, создаются более удобные новые и реконструируются старые электроточки. Пол снимается вплоть до чернового. Нередко во время капитального ремонта делается и перепланировка (специалисты рекомендуют сначала ее согласовать, а потом производить).

Несмотря на то, что многие новые здания по регламенту сдаются с ремонтом, он очень далек от того, в котором было бы комфортно жить. Именно поэтому владельцы привлекают строительную бригаду еще до вселения. В новостройках с так называемой услугой под ключ, входит определенный вид услуг, к примеру, ремонт и установка моек, унитазов, ванн и сантехнических аксессуаров. Производится сборка, а также демонтаж дверных систем, установка новых дверных замков, монтаж карнизов, а также установка различных полок, картин, установка сушилок разного типа люстр и так далее.