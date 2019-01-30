Для безопасного строительства и выполнения других работ нередко возникает необходимость в искусственном уменьшение уровня грунтовых вод.

Комплекс мероприятий по водопонижению осуществляется на основании разработки проекта. Документ позволяет минимизировать финансовые затраты и повысить эффективность водоотвода. Соответствующие услуги, в том числе, водопонижение иглофильтрами, установку дренажных систем, осуществует компания водопонижение812.рф. Для понижения уровня грунтовых вод используются электрические вакуумные установки и дизельные устройства. Детали можно уточнить на официальном сайте.

Разработка проекта водопонижения

Проект предусматривает формирование расчетной документации и сметы. На основании размера участка специалистами проводятся меры по обоснованию уровня снижения грунтовых вод с с установкой соответствующего оборудования. В дальнейшем составляется план действий, рабочие чертежи и смета на выполнение работ.

Разработка проекта проводится на основании норм МГСН и СНиПов. Откачивание вод проводится в соответствии с графиком. Методика выполнения работ зависит от от грунта, территории участка и глубины горизонта. В некоторых случаях проводится открытый водоотвод.

Глубинное водопонижение осуществляется с помощью иглофильтров, электрических центробежных насосов и дизельных установок. Можно выделить несколько способов откачки воды в зависимости от глубины залегания грунтовых вод:

при небольшой глубине. Если грунтовые воды залегают на глубине до 7 м, то могут использоваться иглофильтровые установки и другие разновидности вакуумного водопонижения. Выбор оборудования зависит от коэффициента фильтрации грунтов;

при глубине более 20 м. В таких случаях могут использоваться водопонизительные скважины и многоярусные системы с разными типами насосного оборудования;

для откачки воды с поверхности грунта используются различные виды центробежных насосов.

В некоторых случаях актуально использование комбинированных способов.

В любом случае, понижение уровня грунтовых вод осуществляется в соответствии с технической документацией. В каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход и применение наиболее эффективных технологий. Также обязательным элементом в комплекс выполняемых мероприятий является разработка сметной документации, позволяющая оценить обоснованность проекта. Подробную информацию об использованном оборудования можно получить на сайте специализированной компании http://водопонижение812.рф.