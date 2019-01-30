В понимании современного человека ремонт квартиры всё чаще предусматривает превращение жилплощади в уникальный шедевр, причём с использованием качественных строительных материалов, техники и мебели.

Отделка и ремонт квартир требует профессионализма. Канули в прошлые времена, когда ремонтные работы осуществлялись самими жильцами. Сегодня люди все чаще заказывают ремонт квартир под ключ в Севастополе в специализированных компаниях. Опытные монтажники, мастера, дизайнеры способны воплотить сложнейшие задумки на высочайшем уровне, обеспечивая жильцов максимальным комфортом.

Выбор времени года для ремонта квартиры

В подавляющем большинстве случаев ремонтные работы принято выполнять в летнее время. В тёплое время года не возникнет сложностей с заменой радиаторов отопления. Гораздо проще транспортировать и хранить строительные материалы. При необходимости можно выполнить утепление наружных стен, окрашивание фасадов и т.д..

В целом, все виды строительных работ можно выполнять и в зимнее время года. Единственный недостаток касается замены батарей отопления, особенно в том случае, если в квартире используется централизованная система.

Особенности ремонта в новостройках и вторичке

На самом деле, ремонтные работы в новых домах выполнять гораздо проще. Это обусловлено тем, что жильцу виден весь комплекс необходимых работ. Благодаря этому можно максимально точно подсчитать свои затраты. В «старой» квартире, когда возникает необходимость демонтажа отдельных элементов, гораздо сложнее оценить сроки и стоимость строительных работ. Специалисты отмечают, что смету на ремонт в новостройке Севастополя можно рассчитать с точностью до 5%-10%.

Практика показывает, что предварительный расчёт сметы оказывается ниже реальной стоимости. Поэтому всегда рекомендуется иметь в запасе 20% свободных средств. Ведь не исключено, что в процессе ремонта появятся новые идеи и понадобятся дополнительные стройматериалы.

При ремонте квартиры, независимо от первичного или вторичного рынка, времени года, площади, сметы и других параметров, гораздо важнее профессионально подойти к выбору подрядчика. Поэтому необходимо внимательно изучить все преимущества и недостатки компании, штат специалистов, стоимость услуг и т.д..Подробную информацию у ремонте квартир в Севастополе можно получить на сайте http://www.remont-kvartiri.ru компании, которая предоставляет соответствующие услуги.