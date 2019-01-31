Применение трапов из нержавеющей стали в промышленности

Повышенные требования к санитарному состоянию производственных площадок часто вынуждают использовать специальные коммуникации для сбора и отвода сточных вод в местную систему канализации. Имея дело с агрессивными стоками, предприятиям пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности приходится отдавать предпочтение оборудованию, способному демонстрировать отличные антикоррозионные свойства и противостоять постоянному контакту с жирами, маслами, щелочами, солями и прочими примесями. Идеальное решение существует – лотки, трубы и трапы из нержавеющей стали отлично справляются с поставленной задачей, к тому же достаточно широкий ассортимент подобной сантехнической продукции позволяет подобрать оборудование требуемой пропускной способности и оптимальных показателей уровня допустимой механической нагрузки на сам трап.

На изготовление деталей трапа чаще всего идет нержавеющая сталь AISI 304 или 316 – прочная, долговечная, стойкая к коррозии и отлично поддающаяся санитарной обработке «нержавейка». Из нее делают и корпус трапа, и решетку, и детали гидрозатвора с дополнительными улавливателями механических примесей, содержащихся в стоках. Разборная конструкция облегчает обслуживание системы, а ее видимая часть в виде решетки может приобретать любой необходимый размер и наиболее оптимальную для заказчика пространственную конфигурацию: ячеистую, перфорированную, щелевую или обычную плоскую.

Такие трапы способны отводить химические вещества и опасные стоки, появляющиеся при переработке сырья или являющиеся отходами производства. Это предполагает очень широкую сферу применения оборудования, в том числе его установку в любых производственных цехах, а также под открытым небом. Универсальная конструкция сантехнического устройства позволит подключить трап к любой имеющейся системе канализации и органично разместить на любой напольной поверхности (плитка, наливной пол, брусчатка и т. д.)

Канализационный точечный водоотвод из «нержавейки» может иметь вертикальный или горизонтальный впуск различного диаметра. При необходимости трап можно оснастить усиленной верхней частью для увеличения максимальной нагрузки (подходит для территорий, по которым перемещается какая-либо техника), а также дополнительными улавливателями, способными фильтровать стоки, задерживая все мелкие фракции. Независимо от размеров и конструктивных особенностей смонтированного трапа, он будет предоставлять возможность извлечения гидрозатвора и фильтров для их очистки.