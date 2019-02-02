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02 Февраль, 2019


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Умный дом

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в: Новости компаний
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Современная техника снимает всё больше и больше забот с человека. Сегодня приборы позволяют управлять большинством операций, в которых можно на отследить зависимость от различных датчиков. Такую систему называют умным домом. Это, в котором все участки под проектирование. Четкое понимание того, что техника должна уметь делать в отсутствие хозяев и как ней осуществляется коммуникация, позволяет получить хороший результат.

Умный дом умеет включить и выключить отопление в зависимости от того, какой параметр установлен как наиболее желательный. Это наиболее простой вид автоматического регулирования процессов.
Сегодня активно используются беспроводные розетки и модули контроля доступа, которые работают от радиосигнала.

Каждый владелец жилья сумеет получить удаленный контроль над электроприборами, например, включать и отключать стиральную или посудомоечную машину, активировать мультиварку, запускать варку кофе к определенному часу. А если соответствующее оборудование подключено к окнам, их можно открывать на проветривание и закрывать, не находясь при этом в доме. Очень удобным действием является автоматическое регулирование освещения. Система умного дома по команде с мобильного телефона владельца или по сигналу от датчиков затемнения может включать домашнее или уличное освещение.

Если человек хочет оставить себе возможность такого управления, лучше сразу обратиться к специалистам. С ними нужно оговорить все процессы, которые будут управляться электроникой уже завтра или в дальнейшем. Они могут подобрать всё необходимое оборудование, провести и подключить провода и датчики, выполнить настройку комплекса. Несмотря на то, что технология умного дома используют в основном беспроводную сеть, планирование лучше проводить на этапе ремонта. Так для бытовых электроприборов не подойдёт обычная розетка, в системе должна быть «умная» электроточка, коммуникация между которой с модулем управления системой умного дома может быть установлена через передачу сигнала.

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