Для выполнения требований законодательство об охране труда, предприятия обеспечивают своих работников специальной одеждой. Заботы по организации стирки или других методов приведения рабочего наряда в порядок ложатся на работодателя.

Для профессий, которые сталкиваются в процессе выполнения трудовых обязанностей с вредными химическими составами, далеко не всегда можно предусмотреть стирку специальной одежды в условиях предприятия. Для этого используются методы химической очистки с использованием безопасных активных средств. Химчистка спецодежды в СПб принимает заказы от более, чем 200 юридических лиц города и области. Для заказчика очень важно, что доставка к готовой одежды осуществляется бесплатно.

Принимая партию спецодежды, технолог фирмы осматривает и определяет степень загрязнения. На этом основании используется один из двух видов химической очистки: при помощи воды или химических средств. Важно, что все составы для очистки сертифицированы и проверены. Их использование не сказывается на качестве материала (цвет и структура ткани остаются неизменными) и не влияют на человека, который будет носить очищенную спецодежду. Химия позволяет удалить трудные загрязнения (масляные пятна, бытовую краску, другие растворы). Именно благодаря своевременному приведению в порядок спецодежды удается продлить срок ее службы до норм, указанный в правилах обеспечения рабочей одеждой сотрудников.

Для удобства клиентов выделена возможность расчёта по весу всей сдаваемой в обработку одежды или поштучно. Первый вид сотрудничества выгоден предприятиям, которые имеют дело с большими партиями. Сориентироваться в цене химчистки одежды помогает главная страница сайта, где приведены наиболее частые элементы рабочего наряда, с указанием их ориентировочной стоимости восстановления.

Предприятие принимает оплату наличными в безналичной форме. Срок химической очистки и высыхания специальной одежды составляет 3-5 дней в зависимости от степени загрязнения.