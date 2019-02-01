«Авиор Тауэр» — самая яркая звезда в созвездии проекта «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург»

Завершился очередной этап подготовительных работ по строительству третьей очереди МФК «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург».

В настоящее время завершены инженерно-геодезические изыскания по возведению нового здания «Авиор Тауэр». Строительство 10-этажного бизнес-центра класса «А», общей площадью 18 283 кв. м, планируется запустить во втором квартале этого года. Завершение строительства ожидается в 2021 году.

Бизнес –центр «Авиор Тауэр» будет сертифицирован по системе LEED, что позволит повысить энергоэффективность здания, снизить затраты на эксплуатацию объекта, а также окажет положительное влияние на условия работы в офисе.

По словам коммерческого директора проекта, Анастасии Пекутко — развитая транспортная инфраструктура, удобное расположение вблизи КАД, ЗСД и Аэропорта, офисы премиум-класса, гибкие планировки, позволяющие организовать офисное пространство под различные бизнес-задачи, обширная территория парковки,- создают комфортные условия для арендаторов и их партнеров.

Также, в рамках строительства третьей очереди МФК «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург» по концепции, разработанной европейскими архитекторами, будут простроены еще два бизнес-центра класса «А».