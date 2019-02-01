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02 Февраль, 2019


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Плитка квадратная

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в: Новости компаний
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Количество видов отделочных материалов, используемых в облагораживании различных помещений, очень велико. Каждый из них обладает определёнными качествами, благодаря чему в конкретных случаях отдаётся предпочтение отделочным материалам, которые больше всего подходят для использования. Одним же из универсальных материалов стала керамическая плитка.

Керамическая плитка квадратная изготавливается из глины, в которую добавляют целый набор наполнителей, при помощи которых и создаются свойства плитки. Из готовой смеси формуется плитка заданного размера и высушивается. После чего она покрывается глазурью, которая и делает её красивой. После обжига плитка приобретает свои исключительные качества, за которые они и пользуется большой популярностью. Применение же керамическая плитка нашла везде, где требуется устойчивость к влаге и любым сопутствующим ей проблемам. К примеру, уже стандартным использованием для плитки стала отделка стен и пола в ванной комнате и туалете.

Плитка является крайне устойчивой к разрушительному воздействию влаги. Даже от постоянного присутствия воды у керамической плитки не изменяются физические свойства, она не теряет своей прочности и целостности. Это идеальный материал для отделки в сырых помещениях, где вода практически никогда полностью не высыхает или же имеется высокий уровень влажности. Любой другой материал на месте плитки потребовал бы постоянного и тщательного ухода и частой обработки специальными антикоррозионными материалами. Плитка использования таких мер не требует.

Одним из главных достоинств плитки является отсутствие то, что на ней не образуется грибок. Это имеет крайне большое значение в достаточно тёплых помещениях, в которых держится постоянный высокий уровень влажности. Это идеальные условия для образования грибка, но на поверхности плитки он не образуется.

За плиткой очень легко ухаживать. Обладает хорошей устойчивостью к различным химическим веществам, поэтому легко переносит даже самые агрессивные моющие средства. Поэтому сильные загрязнение, если они появятся, можно будет удалить без опаски повредить декоративное покрытие.

Благодаря использованию разнообразной глазури, на поверхности плитки можно создать любой рисунок и придать плитке любой внешний вид. Это позволяет подобрать керамическую плитку для любой ситуации, вписав её в любой дизайн.

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