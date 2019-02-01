Плитка для фасада и интерьера

На завершающем этапе строительства отделку сооружений часто выполняют с помощью облицовочного кирпича. Но последнее время на смену этому строительному материалу пришла клинкерная плитка.

Клинкерная плитка может использоваться для облицовки любых сооружений, начиная от частных домов и заканчивая коммерческими помещениями. Благодаря своим техническим характеристикам, материал отличается высокой прочностью и обеспечивает эстетический внешний вид. Широкая палитра цветов, гладкая и фактурная поверхность, разные размеры, толщина и тип камня позволяют выполнять облицовку стен и других поверхностей любой вкус. На странице специализированного интернет-магазина наhttps://dabl-you.ru представлено несколько сотен позиций товара. Здесь можно приобрести клинкер крупнейших мировых брендов. Например, гладкая поверхность плитки Feldhaus Klinker идеально подходит не только для оформления экстерьера, но и отделки внутренних стен. В ассортименте можно выбрать облицовочные материалы польских, немецких, российских и других производителей.

Сфера использования клинкерной плитки

Необходимо отметить, что рассматриваемый стройматериал получил широкое распространение не только для отделки фасадов. Достаточно часто плитку используют для облицовки бассейнов, формирования дорожек, тротуаров, ступенек, других элементов ландшафтного дизайна.

Преимущества

Отделочный материал устойчив к низким, высоким температурам, а также их перепадам. Это обусловлено способом производства, в процессе которого осуществляется специальная обработка материала. Клинкер практически не требует ухода.

Рассматриваемый материал сохраняет безупречный вид в течение долгих лет. Он демонстрирует высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета, химических элементов и кислот. Необходимо отметить, что обжиг материала происходит при температуре около 1200 градусов. Благодаря этому поверхность обретает максимальную твердость, исключая возможность проникновения бактерий. Это является немаловажным преимуществом, обеспечивая высокий уровень экологичности и гигиеничности.

Ещё одним преимуществом клинкерной плитки можно считать огнестойкость. Поэтому, используя этот строительный материал для облицовки фасадов или интерьера зданий, можно не беспокоиться о возгорании. Также материал является отличным диэлектриком.