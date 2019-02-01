Виды жалюзи

Чтобы создать комфортные условия в помещении, где потом можно будет находиться со всеми мыслимыми удобствами, используются множество различных приёмов. Один же из них – препятствование проникновению в помещение через оконные проёмы прямых солнечных лучей. Для этого сейчас очень популярными стали жалюзи.

Жалюзи состоят из вертикальных или горизонтальных полос, соединённых друг с другом механизмом. Благодаря этому механизму, жалюзями можно управлять, открывая их или закрывая. Используются они преимущественно в офисных помещениях, они создают больше официальную атмосферу, которая не сильно подходит для жилой комнаты.

Горизонтальные жалюзи представляют собой горизонтально расположенные планки, выполненные из жесткого материала. Очень часто горизонтальные жалюзи делают из пластика, получая достаточно бюджетный их вариант. Кроме этого их могут изготавливать из дерева, бамбука и алюминия. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы. Например, пластиковые жалюзи самые лёгкие, деревянные или бамбуковые очень оригинально смотрятся, а алюминиевые – самые практичные и прочные. За алюминиевыми и пластиковыми гораздо легче ухаживать, они не впитывают грязь и посторонние запахи. В карнизе жалюзей располагается механизм, который разворачивает рейки вокруг их оси и открывает их. Детали можно прочитать здесь.

Вертикальные жалюзи имеют единственное отличие от горизонтальных – вертикальное расположение. Конструкцию они имеют похожую, только ламели размещаются вертикально и механизм управления имеет несколько иную конструкцию. При этом ламели шире, чем у горизонтальных жалюзей, изготавливаются в основном из пластика или ткани. Тканевые жалюзи имеют крупный недостаток – они достаточно сложны в уходе. Они собирают пыль в помещении и их очень трудно чистить.

Вертикальные жалюзи лучше всего использовать в больших помещениях, где имеются окна с большой площадью. Но у них по сравнению с горизонтальными имеется один существенный недостаток – из-за своей конструкции они хуже защищают от света, их раздвигает малейший сквозняк.

В некоторых случаях, если хочется автоматизировать управление жалюзями, их механизм дополняется специальным приводом, при помощи которого можно управлять жалюзями одним нажатием выключателя. Правильно подобранные жалюзи смогут создать в помещении нужную атмосферу и обеспечить всех удобством и комфортом.