жк днепропетровская 37 3-комнатная 8.8

04 Февраль, 2019


Актуальное
Главная
Новости компаний

Гриль Камадо Джо — особенности и преимущества бренда

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Приготовление еды на углях можно назвать действом сакральным, к которому могут быть допущены лишь мастера. Участь остальных – томительное ожидание. Привычный в России мангал постепенно вытесняется западным вариантом угольной жаровни – грилем. Конструкция мангала, вне зависимости от материала исполнения, принципиальных различий не имеет. А вот у грилей существует несколько разновидностей.

Керамические грили занимают особое место среди угольных «собратьев». Их делают из жаропрочной керамики, которая бережно сохраняет температурный режим жаровни.

Один из лидеров производства керамических угольных грилей – американский изготовитель бренда Kamado Joe, благодаря качеству своей продукции, поднял культуру приготовления еды на углях на высочайший уровень. Встретить поклонников грилей Камадо Джо можно в любой точке мира. Чем же смог американский бренд завоевать сердца миллионов? Помимо видимого стремления к совершенству своих изделий, керамические грили Kamado Joe имеют ряд особенностей и «фишек»

Гарантия

Многие вопросы потенциального покупателя грилей Камадо Джо снимаются, когда он узнает о пожизненной гарантии на керамические части изделия. Редкий производитель может похвастаться такой уверенностью в своей продукции.

«Разделяй и властвуй»

Так называется система приготовления продуктов внутри гриля. Благодаря решетчатым полочкам, расположенным на различной высоте, в жаровню сразу можно заложить несколько видов продуктов. И совсем не важно, что каждому из них требуется своё время и своя температура приготовления. Компания разработала специальные жароотсекатели, позволяющие, скажем, сочному куску мяса и овощному гарниру одновременно достигать степени готовности.

Особенность крышки

В грилях Kamado Joe крышка оснащена пневматическим устройством, которое позволяет с минимальными усилиями открывать и закрывать жаровню. С помощью этого механизма также можно легко приоткрыть крышку и удерживать её на нужной высоте в удобном положении.

Дизайн

Узнаваемыми керамические грили Камадо Джо делает ярко-красное исполнение керамического корпуса и форма усеченного яйца. Такая форма признана многими производителями наиболее эффективной для приготовления блюд в керамических грилях.

Керамические грили Kamado Joe производятся диаметрами 34, 46 и 61 сантиметр. Грили меньших размеров во всех смыслах легки на подъём и удобны для выездных пикников. Средний вариант наиболее популярен среди владельцев загородной недвижимости. А 61-сантиметровый Камадо Джо используют любители собираться большими компаниями. В таком гриле одновременно можно запечь несколько куриц, индейку и даже поросенка.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X