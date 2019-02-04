Гриль Камадо Джо — особенности и преимущества бренда

Приготовление еды на углях можно назвать действом сакральным, к которому могут быть допущены лишь мастера. Участь остальных – томительное ожидание. Привычный в России мангал постепенно вытесняется западным вариантом угольной жаровни – грилем. Конструкция мангала, вне зависимости от материала исполнения, принципиальных различий не имеет. А вот у грилей существует несколько разновидностей.

Керамические грили занимают особое место среди угольных «собратьев». Их делают из жаропрочной керамики, которая бережно сохраняет температурный режим жаровни.

Один из лидеров производства керамических угольных грилей – американский изготовитель бренда Kamado Joe, благодаря качеству своей продукции, поднял культуру приготовления еды на углях на высочайший уровень. Встретить поклонников грилей Камадо Джо можно в любой точке мира. Чем же смог американский бренд завоевать сердца миллионов? Помимо видимого стремления к совершенству своих изделий, керамические грили Kamado Joe имеют ряд особенностей и «фишек»

Гарантия

Многие вопросы потенциального покупателя грилей Камадо Джо снимаются, когда он узнает о пожизненной гарантии на керамические части изделия. Редкий производитель может похвастаться такой уверенностью в своей продукции.

«Разделяй и властвуй»

Так называется система приготовления продуктов внутри гриля. Благодаря решетчатым полочкам, расположенным на различной высоте, в жаровню сразу можно заложить несколько видов продуктов. И совсем не важно, что каждому из них требуется своё время и своя температура приготовления. Компания разработала специальные жароотсекатели, позволяющие, скажем, сочному куску мяса и овощному гарниру одновременно достигать степени готовности.

Особенность крышки

В грилях Kamado Joe крышка оснащена пневматическим устройством, которое позволяет с минимальными усилиями открывать и закрывать жаровню. С помощью этого механизма также можно легко приоткрыть крышку и удерживать её на нужной высоте в удобном положении.

Дизайн

Узнаваемыми керамические грили Камадо Джо делает ярко-красное исполнение керамического корпуса и форма усеченного яйца. Такая форма признана многими производителями наиболее эффективной для приготовления блюд в керамических грилях.

Керамические грили Kamado Joe производятся диаметрами 34, 46 и 61 сантиметр. Грили меньших размеров во всех смыслах легки на подъём и удобны для выездных пикников. Средний вариант наиболее популярен среди владельцев загородной недвижимости. А 61-сантиметровый Камадо Джо используют любители собираться большими компаниями. В таком гриле одновременно можно запечь несколько куриц, индейку и даже поросенка.