Благоустройство территории населенного пункта производится на основе двух базовых программ

1. Комплексное благоустройство территории муниципального образования

В этой программе определяются задачи и сроки проведения мероприятий, основной задачей которых является создание и поддержание функциональности жизненной, экологической, эстетической и информационной инфраструктуры населенных пунктов. Основными задачами этой программы являются указанные ниже.

– Устройство и поддержание в приемлемом для комфортного проживания населения состоянии улиц и площадей, а также территорий, непосредственно прилегающих к жилым строениям и объектам социального назначения.

– Поддержание территории в соответствующем санитарно-гигиеническом состоянии, включая наведение порядка на улицах и в местах массового скопления людей, а также – своевременный вывоз отходов жизнедеятельности.

– Защита населенного пункта от воздействия негативных природных факторов, в которую включается защита от паводков и наводнения, повышение сейсмической устойчивости и т.п.

– Благоустройство, включая уличное освещение, строительство тротуаров, детских и спортивных площадок, зон отдыха и т.д.

– Озеленение.

Программным документом, в котором перечислены мероприятия, сроки и средства, необходимые для решения этих задач является проект комплексного благоустройства территории.

2.Комплексное инженерное благоустройство городских территорий

Освоение территории населенного пункта и поддержание ее в функциональном состоянии невозможно без проведения инженерного благоустройства. Оно осуществляется на основании предварительно составленных проектов, цель которых – создание условий для всех видов использования территории населенного пункта проживающим в нем населением.

В перечень мероприятий по инженерному благоустройству входит:

– планировка и подготовка территории населенного пункта для строительства жилых зданий, объектов социального предназначения, тротуаров, площадей и т.д.;

– строительство и ремонт инженерно-технических коммуникаций;

– охрана и улучшение экологической обстановки;

– очистка территории от отходов жизнедеятельности населения;

– озеленение территории, строительство малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, и т.п.

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