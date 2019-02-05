Гибкая черепица: плюсы и минусы крыши из черепичного покрытия, состав и срок службы мягкой кровли

Мягкая черепица используется в качестве кровельного покрытия во многих странах мира, поскольку она сочетает в себе надежность и изящный внешний вид. Крыши зданий, имеющие такую кровлю, гармонируют с окружающей природой, выглядят стильно и дорого. Используя такой материал, легко воплотить в жизнь любые архитектурные решения. Мягкой черепицей покрывают крыши различных зданий и сооружений: коттеджей, частных домов, бань и т.д.

Мягкая черепица: достоинства и недостатки

Крыша, на которую планируется укладывать мягкую черепицу, должна иметь уклон не менее 12°. В противном случае на стыках элементов после их укладки будет накапливаться вода, и это быстро приведет к разрушению кровли. Поэтому для покрытия более пологих крыш следует подобрать другие материалы.

К преимуществам мягкой черепицы относятся:

красивый внешний вид. Многообразие форм и богатая цветовая гамма такой черепицы позволяют подобрать любой стиль для оформления крыши. Большой популярностью в России пользуется гибкая черепица Shinglas : используя этот материал, можно выполнять отделку крыш разной формы — от вальмовых до купольных и крыш шестигранных беседок;

: используя этот материал, можно выполнять отделку крыш разной формы — от вальмовых до купольных и крыш шестигранных беседок; стойкость к механическому воздействию и другим негативным факторам (влага, грязь, плесень). Материал не боится температурных перепадов и сохраняет свои рабочие свойства в диапазоне -45 °С…+110 °С, поэтому подойдет практически для любых регионов нашей страны;

длительный срок службы. При условии правильного монтажа, периодического обслуживания и соблюдения правил эксплуатации кровля способна прослужить без замены более 50 лет;

простота монтажа. Обладая минимальными навыками и набором нужных инструментов, можно самостоятельно произвести укладку, не затратив слишком много времени и сил. Кроме того, в процессе работы образуется минимальное количество отходов.

Есть у мягкой черепицы и некоторые недостатки. Этот материал весьма требователен к климатическим условиям во время укладки: температура воздуха должна быть не менее +5 °С, не должен стоять туман или идти дождь, иначе в основаниях пластин скопится влага, и они начнут гнить. Кроме того, такая плитка стоит довольно дорого, но этот минус компенсируется ее долговечностью.

Состав и технические характеристики

Гибкая черепица выпускается в виде отдельных пластин со следующими размерами:

длина — до 100 см;

ширина — 30–45 см;

толщина — 3–5 мм.

В состав лицевой части материала входят:

базальтовый или минераловатный керамзитный гранулят;

несколько слоев пропитанного битумом нетканого полиэстера или стекловолокна.

Полиэстер имеет очень высокую прочность на разрыв, что позволяет укладывать его в местах, где кровля испытывает максимальную нагрузку (ендовы, коньки). Плитка со стекловолоконным основанием менее прочна, но и стоит дешевле, поэтому ее используют в качестве основного покрытия в зонах, где повышенная прочность не требуется.

Задняя часть черепицы представляет собой самоклеящийся слой битума, закрытый защитной полиэтиленовой пленкой, которую нужно снять перед укладкой материала.

Подготовка к монтажу под гибкую черепицу

Требовательность мягкой черепицы к условиям укладки связана с тем, что пластины соединяются между собой и крепятся к поверхности крыши не только с помощью металлических крепежных элементов, но и посредством самоклеящегося слоя. Если температура будет ниже минимальной, то слой не прогреется, а значит, добиться герметичности покрытия и хорошего сцепления кровельного материала с поверхностью крыши не получится.

Помимо этого, при низкой температуре воздуха мягкая черепица утрачивает гибкость и становится хрупкой, что не позволяет придать элементам нужную форму. Если монтаж кровли происходит при нижнем пределе температуры (+5 °С или чуть выше), для склеивания элементов дополнительно используют строительный фен.

Основание под гибкую черепицу формируют в четыре этапа:

укладка пароизоляционного слоя. Мембрана укладывается таким образом, чтобы между полосами имелся нахлест шириной как минимум 10 см. Для склеивания полотен на местах стыков используют двухсторонний скотч. Пароизоляция укладывается изнутри помещения на стропила. Натягивать мембрану не следует, она должна слегка провисать (на 2–4 см). Монтаж теплоизоляционного слоя. Утеплитель в рулонах или плитах нарезают с учетом того, чтобы его ширина на 5–10 см превышала размер промежутка между стропилами. Укладка гидроизоляционного слоя. Чтобы защитить утеплитель от воздействия ветра и проникновения влаги, поверх него укладывают и закрепляют мебельными скобами гидроизоляционную мембрану. Монтаж контробрешетки. Поверх конструкции набивают деревянные бруски сечением 4х4 см или 5х5 см, направляя их вдоль стропил. Контробрешетка позволяет дополнительно закрепить гидроизоляцию, а также создать вентилируемый зазор, через который из подкровельного пространства будет удаляться конденсат.

Перед установкой деревянных элементов их необходимо обработать антисептическим препаратом, чтобы защитить от гниения, воздействия насекомых, размножения микроорганизмов и образования плесени.

Подготовка обрешетки

Обрешетка позволяет укрепить конструкцию и обеспечить качественную вентиляцию кровельного материала. В первую очередь монтируют бруски контробрешетки, на которые затем укладывают основную часть обрешетки. Так образуются зазоры системы вентиляции скатов, благодаря которым отводится влага, циркулирует воздух и сводится к минимуму вероятность гниения стропил.

Чтобы кровля из мягкой черепицы была установлена правильно, основание под нее должно быть ровным и сплошным. Для монтажа последнего используют гладкие материалы без стыков (ориентированно-стружечные плиты, влагостойкая фанера и др.). Можно использовать доски сечением 2х10 см и более, они должны укладываться с шагом 3–5 мм. Очень важен показатель влажности плит — он должен быть меньше 20%.

Установка плит производится вразбежку, зазор между ними не должен превышать 2–3 мм. Выбирая шаг обрешетки и стропил, учитывают возможную нагрузку на крышу. Это зависит от общей конструкции здания, а также воздействия погодных факторов (температура, дождь, снег, ветер).

Листы укладывают таким образом, чтобы их длинная сторона была параллельна карнизу. Доски необходимо подбирать по длине — они должны перекрывать как минимум два прогона. Элементы обрешетки должны стыковаться только на стропилах.

Поскольку деревянные части меняют размеры в зависимости от температуры, между ними должны оставаться небольшие деформационные швы.

Утепление

Чтобы утеплить чердак или подкровельное помещение, необходимо правильно подобрать утеплитель для мягкой черепицы. Специалисты рекомендуют использовать для утепления минераловатные материалы — базальтовую или стеклянную вату. Эти материалы отличаются простотой монтажа, и их легко установить даже в труднодоступных местах. Такие утеплители обеспечивают качественную защиту от температурных перепадов, не допуская образования мостиков холода. Толщина слоя должна быть не менее 150 мм, а в регионах, для которых характерны сильные морозы, — от 200 мм.

Укладка и монтаж покрытия

При монтаже кровли на относительно пологих крышах (с уклоном до 20 °) используют утепляющую прослойку, которая будет также играть роль гидроизоляции. Для крутых крыш со значительным углом наклона укладка прослойки по всей площади необязательна. В этом случае будет достаточно смонтировать изоляцию на коньке, свесах карнизов и торцах.

Для укладки кровельного покрытия необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

кровельные элементы (стартовые, рядовые, коньковые);

планки (карнизные, фронтонные);

мастика;

подкладочный материал;

герметик;

ендовый ковер;

шпатель;

отбивочный шнур (мелованная нить);

крепеж (гвозди, скобы, саморезы);

кровельный нож для резки мягкой черепицы;

ножницы по металлу;

рулетка, линейка;

строительный фен (при необходимости).

Прежде чем начинать работу, следует убедиться, что все кровельные материалы совпадают по цвету и совместимы по размерам.

Основной этап работы — укладка карнизной черепицы и монтаж первого ряда пластин. Очень важно четко выдерживать направление элементов на протяжении всего ряда, а также соблюдать одинаковые расстояния. Для фиксации плитки в ней предусмотрены специальные отверстия.

Работы по монтажу кровельного покрытия из битумной черепицы выполняются в 7 этапов:

монтаж подкладки. В зонах максимальной нагрузки на обрешетку настилается так называемый подкладочный ковер, представляющий собой специальный рулонный материал под битумную черепицу. К проблемным местам относятся свесы, ендовы, торцы крыши, а также места примыкания. Подкладку настилают сверху основания вдоль карнизов, так, чтобы она не доходила до края планок 2–3 см. Перед приклеиванием, с половины обратной стороны ковра нужно снять защитную пленку, после чего настелить материал на поверхность и пригладить руками. Затем такую же манипуляцию проделывают со второй половиной. Центральная ось ендовы при укладке материала должна находиться посередине. Чтобы, обрезая черепицу, не повредить подкладку, под плитку стоит положить тонкую дощечку — подойдет обычный кусок фанеры. Установка металлических планок (карнизных и фронтальных). Эти элементы дополнительно закрепят подкладочный ковер около фронтальных стыков и карнизов, обеспечат защиту от проникновения влаги и последующего загнивания кровли. Карнизные и фронтальные планки прибивают гвоздями через каждые 10 см в шахматном порядке. Обустройство ендов. Важно сделать его правильно, так как именно в этих местах кровля чаще всего разрушается влагой. Чтобы обеспечить герметичность, в ендовы укладывают гидроизоляционный ковер и прибивают его края гвоздями с шагом 10 см. Материал нужно подбирать так, чтобы он совпадал по цвету с черепицей. Монтаж карнизной черепицы. Элементы устанавливаются на свесах поверх карниза, подкладки и защитного металла. С поверхности плитки удаляют пленку, прикладывают черепицу к карнизу, а затем фиксируют крепежом в перфорированных местах. Монтаж рядовой черепицы. Ее элементы должны перекрывать места установки карнизной плитки. На этих пластинах имеются фигурные вырезы, формирующие кровельный рисунок. Для точной стыковки элементов в них сделаны специальные выемки. Укладка начинается с центра ската, после чего нужно двигаться в сторону торцов. Чтобы установить плитку ровно, желательно мелом предварительно нанести горизонтальную разметку. Это особенно важно, если на крыше есть зоны, геометрия которых нарушена. Пластины фиксируют через каждые 2–3 см, на один элемент приходится 4 крепежа. Если уклон крыши — от 45° и более, потребуется 6 гвоздей (скоб, саморезов). Следующие ряды кладут так, чтобы уровни нижнего края плитки и пазов лепестков предыдущего ряда совпадали. Установка гибкой черепицы на коньках. Чтобы уложить черепицу в коньках, ее переламывают по линии перфорации, не разделяя. Затем элементы укладывают на конек и крепят двумя крепежами с каждой стороны. Вновь укладываемый черепичный ряд должен иди с нахлестом поверх предыдущего на 2–5 см. Кровельный материал вдоль конька обрезают так, чтобы гидроизоляционный слой с каждой стороны оставался открытым на 7,5 см. Участок черепицы в месте обрезки намазывают клеем не менее чем на 10 см, а затем приклеивают. Монтаж кровли на ендовах. В местах примыкания черепицы к вертикальным поверхностям прикрепляют деревянный треугольный брусок. Это позволит предотвратить деформацию элементов на сгибах. Рядовая черепица и подкладка при монтаже должны заходить на брусок. После этого ендовый ковер укладывают на 30 см над скатом кровли и вертикальной поверхностью, предварительно промазав его верхний край силиконовым герметиком, а другие — клеем. Затем получившуюся конструкцию закрывают металлической планкой.

Укладывая элементы битумной черепицы, необходимо предварительно снимать с них защитную пленку. После снятия последней нельзя складывать элементы вместе, в противном случае они приклеятся друг к другу.

Если угол уклона скатов составляет 30° и более, устанавливают кровельные планки, а также другие доборные металлические изделия. Их монтируют в местах примыкания торцевых и карнизных планок.

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