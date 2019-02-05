Зачем захламлять вещами комнаты и балконы, если можно снять личный склад?

Поразительно мало людей знают о существовании, рядом с домом, недорогих складов для индивидуального хранения вещей. Люди считают, что они экономят деньги, отказываясь от аренды ячейки, хотя несут прямые потери.

Где всё это хранить?!

В каждом доме постоянно возникают сложные проблема: хочется купить новую мебель, но и старую выбрасывать жаль. Планируете сдать квартиру, но мебель дорогая и есть опасность, что жильцы её повредят?

Кончилась зима, а некуда сложить лыжи, коньки, санки и ледянки? Да и зимнюю одежду тоже нужно где-то хранить?

Воистину удивительно, сколько людей портят себе жизнь, приняв за жизненно важную аксиому два постулата:

в тесноте да не в обиде;

там непременно украдут;

лучше сэкономить, чем арендовать склад.

При этом зарабатывают аллергию на пыль, даже не удосужившись выяснить, сколько в реальности стоит необходимая площадь на складе.

Люди консервативны, посему тенденция, пришедшая в нашу страну с запада – хранить временно не нужные вещи на складе – почитателей обретает довольно медленно.

А между тем, даже людям с невысокими доходами вполне по карману арендовать бокс для хранения (от 1 м.кв.) и сложить туда всё, из-за чего невозможно выйти на балкон или пересечь комнату по прямой.

Что такое индивидуальный склад?

Это надежно охраняемый участок склада, ключи от которого есть только у арендатора.

Как он выглядит?

Это может быть:

изолированная ячейка — отдельное складское помещение необходимой площади.

В арендованном боксе при необходимости могут быть установлены стеллажи, что позволяет разместить в помещении куда больше вещей.

Срок аренды – нужный владельцу вещей: хоть месяц, хоть десять лет. Кстати, чем больший срок аренды указывается в договоре, тем дешевле тариф. Есть и ещё важный момент: ежемесячные платежи выше, чем квартальные, полугодовые и, тем более, годовые (5, 10 и 15 % от суммы платежа).

Например, арендована самая востребованная по размеру ячейка (2 кв.м.) При оплате за больший срок, например, за год, можно сэкономить. И навещать арендованное помещение можно сколько угодно раз в месяц. Склад работает 24 часа 7 дней в неделю.

Есть ли ограничения? Кроме горючих и взрывчатых веществ хранить можно всё: от мебели и спортивного снаряжения до лодок и квадроциклов.

Где найти идеальный склад?

Склады для индивидуального хранения вещей можно найти практически рядом с домом: они расположены по всей Москве.

Как определить, насколько надёжен ли склад? Статистика знает всё, в том числе и это.

Одна из таких фирм – склад временного хранения Safebox, отделения которого рассредоточены по всей Москве. Здесь можно организовать как минимальную ячейку от 1 м.кв. среднюю например 3 кв.м или большую до 15 кв.м. В общем каждый найдет помещение нужного размера. От размера арендуемой площади и оплаченного срока аренды прямо зависит избираемой администрацией склада тариф: чем выше два первых показателя, тем ниже третий.

Сданные на склад вещи находятся в полной безопасности. Доступ к Вашим вещам будет только у Вас. Все складские комплексы оборудованы системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

В каждом из помещений, вне зависимости от размера, материал стен – абсолютно негорючий, двери – металлические, с несколькими замками высокого уровня сложности.

Обеспечен надёжный микроклимат – в складских помещениях отсутствуют риски повреждения вещей каким-либо способом.

При аренде помещения в договор можно включить также услуги упаковки, доставки, погрузки, выгрузки и размещения вещей).

Посмотреть адреса складов где можно хранить вещи можно тут.