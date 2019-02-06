Дымоход является необходимой функционально и эстетически важной частью помещения, где топиться печь. Например, сауны.

Существует два варианта удаления дымовых газов из дымохода: легкая металлическая или основательная кирпичная труба. Оба варианта обеспечивают канал, ведущий к крыше, через который можно транспортировать отработанный воздух или дымовые газы.

В последние десятилетия металлическая труба, готовая труба или легкая шина стали обычным решением для помещений с дровяными печами. Проше купить дымоходы в Уфе , СПб, Москве или даже отдаленно городе, чем выкладывать кирпичный дымоход.

металлический состоит из внутренней трубы из нержавеющей стали, изолированной круглым термостойким изоляционным слоем.

Монтаж элемента дымохода легче, чем кирпичной кладки, и его экранирующие расстояния меньше, чем у облегченного стандарта. Требуемое для металлического дымохода пространство меньше, чем нужно для кирпича. К тому же, металл более легкого веса. Тем не менее, он не выделяет тепло внутрь помещений, как кирпич.

Следуя инструкциям производителя и экспериментам, можно уверенно утверждать, что легкие металлические дымоходы также являются безопасным вариантом. При установке мастер всего лишь должен соблюдать безопасные расстояния и разумную толщину изолирующих слоев втулок, чтобы дымоход из металла был эффективным и в то же время безопасным.

Наибольший риск возникновения пожара возникает, когда изолированная легкая смазка проходит через слой изоляции толщиной более 300 мм и нагреватель в течение длительного времени нагревается сухими ореолами при высоких нагрузках. Изоляция нагревается посередине и может в конечном итоге загореться, вызывая неприятный пожар на верхнем этаже. Если легкая труба установлена в месте, где толщина изоляции превышает 30 см, рекомендуется более подробно ознакомиться с вопросами пожарной безопасности.

В дополнение к небольшим материальным затратам и простоте установки, легкая металлическая труба дымохода является эффективной. Она поглощает минимальное количество энергии, так что само пространство, такое как сауна, быстро нагревается.