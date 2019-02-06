Особые ситуации аренды спецтехники

При строительстве конструкций, восстановлении дорог или в работе ремонтников, зачастую требуются использование специальной техники.

Для демонтажа тяжёлых конструкций и подготовки плотного многослойного грунта из камня для прокладки дорог и трубопроводов используется гусеничный экскаватор с гидромолотом. Эта техника принадлежит к специализированному сегменту, она достаточно дорого стоит и сложна в обслуживании. Поэтому даже крупные строительные организации отказываются от приобретения моделей, а берут в аренду.

Транспортировка техники на гусеницах требует получения определенных разрешений, перевозка осуществляется на тралах. Зато проходить такой экскаватор может практически везде, а учитывая разработку известного бренда CAT, транспорт отличается высокой степенью надежности. Посмотреть условия применения и аренды гусеничного экскаватора с гидромолотом можно на сайте https://express-tehbud.com/nasha-tekhnika/gusenichnyj-ekskavator-s-gidromolotom

Иногда рабочий процесс происходит в крайне тесных условиях, где обычная спецтехника не пройдет по своим габаритам. Тогда начинают использовать ее уменьшенную копию. Для того чтобы разрыть колодец в частном доме и не задеть постройки, или совершить ремонт проезжей части и не помешать движению, нужно использовать мини-экскаватор. Кроме своих размеров такой экскаватор имеет еще одно достоинство. Это нулевой радиус поворота. Такое преимущество помогает работать в тех условиях, где обычных экскаватор не сможет развернуться.

Кроме этого, экскаваторы небольших размеров стоят в несколько раз меньше обычных моделей. Поэтому их хорошо раскупают небольшие строительные фирмы, коммунальщики и многие предприниматели.

Стоит отметить непревзойденный вклад мини-экскаваторов в археологических раскопках. Благодаря небольшому весу и размеру, они могут работать, не нанося вред историческим памятникам. Таким образом, такая техника удобна, компактна и может пригодиться практически в любой ремонтно-строительной сфере. А при необходимости использования крупной дорогостоящей техники ее выгоднее брать в аренду.